Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore phon portatile da viaggio da comprare

Se c’è qualcosa che serve davvero quando si è in viaggio (e non solo) è senza dubbio il phon portatile. Da anni abbiamo capito che asciugare i capelli all’aria non solo non fa bene alla nostra cervicale, ma nemmeno alla salute della chioma, perché tende a renderla crespa e ingestibile.

La soluzione d’estate è un phon che sia maneggevole, potente e che si possa portare ovunque. Sì, ma quale scegliere? A dominare il mercato in questi ultimi mesi sono arrivati due phon che propongono prestazioni professionali, ma in formato tascabile.

Phon portatile Rowenta Blumia

Il primo è il phon Rowenta Blumia, un asciugacapelli in formato tascabile, ma super potente. Un tool che ha raccolto tanti consensi, soprattutto sui social, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma soprattutto un phon compatto capace di sfidare il mitico Supersonic Travel di Dyson.

L’obiettivo di entrambi? Regalare una potenza miniaturizzata, asciugando i capelli alla perfezione e in qualsiasi posto, senza l’ingombro e il peso dei modelli tradizionali. Difficile capire quale dei due meriti davvero un posto in valigia: per scoprirlo non resta che fare un confronto.

Offerta Phon da viaggio Rowenta Phon da viaggio Rowenta Blumia

Partiamo dal phon portatile Rowenta Blumia che punta tutto sulla leggerezza. Pesa solamente 350 grammi e ha un ingombro inferiore del 55% rispetto ad un phon tradizionale (ovviamente dello stesso brand). Ha tutte le carte in regola per diventare un accessorio da viaggio da mettere nel beauty case e trasportare senza fatica, anche nel bagaglio a mano.

Possiede un motore ad alta velocità che, nonostante le dimensioni compatte, riesce a raggiunge più di 107.000 giri al minuto, creando un flusso d’aria sino a 225 chilometri orari. La temperatura viene monitorata attraverso dei sensori che consentono di evitare i picchi di calore che potrebbero risultare dannosi per la chioma.

Il phon è inoltre arricchito con una tecnologia ionica che aiuta a ridurre l’effetto crespo e lucida i capelli. Il beccuccio di precisione è un valido aiuto per realizzare lo styling, aiutandoti a fare la piega anche fuori casa. Puoi scegliere fra tre livelli di temperatura e ben due velocità, mentre il tasto per l’aria fredda ti consentirà di fissare la piega e creare l’effetto glossy sulla chioma.

Passiamo ora al prezzo. Su Amazon lo trovi ad un prezzo di 69,99 euro, ma con gli sconti puoi arrivare a pagarlo molto di meno. Ora, ad esempio, è scontato del 14% e puoi pagarlo solo 59 euro. Una spesa più che accessibile per un phon da viaggio potente, compatto e maneggevole.

Phon portatile Dyson Supersonic Travel

E il rivale? Il Dyson Supersonic Travel può contare senza dubbio su una tecnologia avanzata. Nasce dall’evoluzione del famosissimo Dyson Supersonic da cui eredita le caratteristiche, ma è anche il 25% più leggero e il 32% più piccolo. Pesa 330 grammi, quindi poco meno del phon Rowenta Blumia, e ha fra i suoi punti di forza il motore digitale Dyson V9.

Un motore potentissimo, capace di arrivare ai 110.000 giri al minuto, applicato insieme alla tecnologia Air Multiplier che, secondo il brand, garantisce performance di asciugatura uguali al modello originale, ma in formato ridotto.

Dotato di due livelli di velocità dell’aria e due diverse impostazioni di temperatura, il Dyson Supersonic Travel ha un controllo termico intelligente che permette di misurare la temperatura del flusso d’aria, proteggendo i capelli dal calore eccessivo. Un punto in più dobbiamo poi darlo alla gestione automatica del voltaggio. Una caratteristica che consente di utilizzare il phon in qualsiasi parte del mondo senza dover utilizzare adattatori dedicati. Una bella soluzione per chi viaggia spesso e vuole farlo leggero, ma soprattutto senza problemi.

Inoltre il phon è compatibile con gli accessori magnetici delle linee Supersonic Nural e Supersonic. Se hai già un phon Dyson dunque potrai usare spazzole, becchi e diffusori anche nella versione portatile. E il prezzo? Come sempre i tool Dyson si collocano in una fascia alta di prezzo. Il costo per questo accessorio per capelli da viaggio è di 299 euro (ma occhio agli sconti su Amazon!).

Qual è il miglior phon portatile: Dyson Supersonic Travel o Rowenta Blumia?

Chi vince? Difficile dirlo, per capire quale scegliere sarebbe utile comprendere anche le proprie priorità. Per quanto riguarda peso e compattezza infatti il Bluma e il Dyson sono praticamente identici, con differenze che risultano impercettibili.

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Per quanto riguarda la potenza del flusso d’aria il phon Rowenta dichiara prestazioni eccellenti per la sua categoria, anche se il Supersonic Travel sempre ereditare la reputazione di un phon che ha fatto scuola e che negli anni ha dimostrato di saper rispondere alle esigenze di migliaia di persone. Va poi segnalato il vantaggio pratico – tutt’altro che scontato – della compatibilità universale con tutte le prese elettrice estere.

Sul tema della personalizzazione i due phon si equivalgono. Sia le regolazioni della temperatura che quelle della velocità sono pensate per un utilizzo professionale e multi-step. La vera distanza in realtà si realizza quando arriviamo al tema del prezzo.

Il phon Rowent Blumia arriva infatti a costare meno di un terzo rispetto al suo rivale Dyson. Un divario di prezzo che potrebbe pesare nella scelta. Dunque per chi cerca un buon compromesso fra prestazioni professionali, ma un prezzo contenuto, la soluzione migliore potrebbe essere proprio il phon Rowenta Blumia.

Chi invece ha già testato la tecnologia del Supersonic di Dyson (e possiede gli accessori), potrebbe puntare al Supersonic Travel, senza lasciarsi scoraggiare dal prezzo, ma considerandolo un ottimo investimento, soprattutto se si è spesso in viaggio.

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