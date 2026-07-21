Un posto al sole, le anticipazioni del 22 luglio 2026: litigata furiosa tra Nunzio e Rossella

Ufficio stampa Rai Nunzio e Rossella, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 21 luglio 2026

Martedì 21 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. Mentre Nunzio si gode le bellezze della Calabria, per Rossella si ripresenta un’opportunità difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

Anticipazione della puntata del 22 luglio 2026

Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela e, dall’altro lato, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.