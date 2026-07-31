Un posto al sole, le anticipazioni del 3 agosto 2026: Alberto in difficoltà e Anna cerca il confronto

Gianluca non parte per le vacanze con Alberto e Federico e Anna decide improvvisamente di avere un confronto con lui: trama di "Un posto al sole" del 3 agosto

Ufficio stampa Rai Alberto e Gianluca, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026.

Nella puntata precedente del 31 luglio 2026

Un’iniziativa di Jimmy getterà nel panico Micaela, mentre Manuela e Niko si preparano a ricevere dallo psicologo il responso sui questionari. Un incontro fortuito offrirà ad Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Alla Terrazza, una piacevole sorpresa farà tornare il buonumore a Luca.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.

Anticipazione della puntata del 3 agosto 2026

Alberto deve comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro due, mentre Anna decide inaspettatamente di andare da Gianluca per un confronto diretto. Niko e Manuela informano tutti i parenti del responso dello psicologo sul figlio e Jimmy sembra finalmente ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. Intanto, la vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice; a peggiorare la situazione è l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla sotto gli occhi di Massaro, che si infiamma di gelosia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.