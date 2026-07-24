Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Marina non si trattiene e cresce il pericolo

Scoppia la gelosia di Marina, Jimmy è in attesa e un concreto pericolo adombra Palazzo Palladini: trame di "Un posto al sole" dal 27 al 31 luglio

Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 27 al 31 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana è stata attraversata da tensioni familiari e scelte che rischiano di cambiare gli equilibri. Micaela si trova al centro di decisioni importanti riguardo al futuro di Jimmy, che la portano a confrontarsi duramente con Jimmy stesso e a mettere in discussione gli equilibri di coppia con Niko e Manuela. Nel frattempo Alberto prova a ricucire il rapporto con Gianluca, ma il processo si rivela più complicato del previsto, e Anna affronta un confronto segnato da tensioni con la madre. La presenza di Nunzio e Rossella in Calabria ha aggiunto nuove tensioni emotive mentre Michele osserva preoccupato le scelte dei più giovani.

Le tensioni non si limitano ai legami familiari: la scoperta di una ferita emotiva fa esplodere un litigio tra Nunzio e Rossella, complicando i preparativi per impegni professionali importanti. L’attesa per l’incontro di Jimmy con lo psicologo aumenta l’ansia familiare e, fuori da questi nuclei, emergono difficoltà legate al desiderio di alcuni personaggi di riallacciare legami con parenti lontani, con il coinvolgimento di figure come Manuel, Eduardo, Rosa e Damiano.

Al centro delle tensioni romantiche resta la relazione tra Marina e Ferri: Marina soffre per la presenza di Greta nella vita di Roberto Ferri, e le dinamiche coniugali producono scontri e reazioni forti. Intanto Ornella sembra avvicinarsi a Vanni, suscitando sorpresa, mentre altri protagonisti come Raffaele e Samuel restano coinvolti nelle maglie emotive della comunità partenopea.

Anticipazioni della settimana dal 27 al 31 luglio

Lunedì 27 luglio 2026

Dopo una giornata di tensione con il marito e assalita da una gelosia accecante, Marina compie un gesto plateale contro la sua rivale Greta. Ornella capisce finalmente quali sono i suoi reali desideri e Raffaele, riconciliatosi con il suo ritorno, le propone qualcosa di molto allettante. Guido e Mariella ricevono la sorpresa dell’arrivo di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.

Martedì 28 luglio 2026

Il comportamento di Marina verso Greta provoca una frattura profonda tra lei e Roberto e può avere conseguenze inattese. Diego scopre che Silvia sta cercando di tutelare la sua relazione con Ida e decide a sua volta di muoversi, chiedendo aiuto a Giulia. Nel frattempo Cotugno continua a tramare, con Alfredo costretto in una complicità forzata mentre il barone prova a conquistare Bice.

Mercoledì 29 luglio 2026

Luca, che attraversava un periodo relativamente tranquillo, è vittima di un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere risvolti pesanti. La vicinanza pericolosa tra Roberto e Greta spinge quest’ultima a fare un passo indietro, forse troppo tardi. In Calabria, Micaela impone a Jimmy di frequentare più coetanei e meno adulti, una scelta che potrebbe rivelarsi controproducente per il ragazzo.

Giovedì 30 luglio 2026

Manuela, preoccupata per Jimmy, attende assieme a Niko la diagnosi dello psicologo, mentre il ragazzo in vacanza mostra crescente apatia. Luca, dopo il tentativo di truffa, vive un momento di sconforto profondo. Alberto, pur felice di un riavvicinamento tra Anna e la madre, non riesce a togliersi dalla mente il pensiero di Gianluca.

Venerdì 31 luglio 2026

Un’iniziativa di Jimmy getta nel panico Micaela e mette in moto nuove preoccupazioni. Manuela e Niko si preparano a ricevere il responso dai questionari psicologici. Un incontro fortuito offre ad Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio, mentre una piacevole sorpresa alla terrazza riporta il buonumore a Luca.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Gelosia e rotture coniugali: l’incontro e la tensione tra Marina, Roberto Ferri e Greta fanno scattare gesti plateali che mettono a rischio il matrimonio e creano un clima di scontro tra le coppie.

• Minacce esterne e truffe: il tentativo di truffa telefonica ai danni di Luca introduce un elemento di pericolo concreto che scuote la tranquillità di alcune famiglie.

• Tensioni familiari e terapia: la situazione di Jimmy e l’attesa per la diagnosi dello psicologo accentuano le preoccupazioni di Micaela, Manuela e Niko e mettono alla prova le relazioni parentali.

• Intrighi e piani di conquista: il barone Cotugno, con l’intermediazione forzata di Alfredo, intensifica i suoi piani per avvicinarsi a Bice, portando nuove ombre nei rapporti fra Guido, Mariella e gli altri.

• Occasioni di chiarimento e piccoli ritorni di serenità: alcuni incontri fortuiti e proposte, come quella di Raffaele a Ornella o la sorpresa alla terrazza per Luca, lasciano spazio a momenti di possibile ricomposizione e speranza.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 20 al 24 luglio 2026