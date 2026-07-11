Abito da cerimonia cercasi: tra eleganza e freschezza, classe e originalità, la rassegna dei modelli di tendenza (rigorosamente low cost) che risolveranno il problema in questa calda estate

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Carolina Herrera Spring/Summer 2026 Fashion Show

Se è febbraio il mese degli innamorati e la primavera la stagione in cui l’amore vaga nell’aria, come la più contagiosa delle sindromi parainfluenzali, resta comunque l’estate il periodo dell’anno in cui si concentra davvero gran parte dei matrimoni. E non solo: battesimi, baby shower, compleanni, feste che sembrano uscite da un catalogo e chi più ne ha più ne metta, tutti sembrano attendere il caldo per celebrare il proprio traguardo felice. Un sentimento, questo, condiviso gran poche volte dalle invitate, divise tra una cerimonia e l’altra e, di conseguenza, attanagliate dal dubbio più amletico che vi sia: “Cosa mi metto?”.

Optare per quel favoloso abito firmato acquistato appositamente per le ultime nozze che ci hanno viste nei medesimi panni, soli dodici mesi fa, non sembra affatto una buona idea: si sa, del resto l’outfit repeating è ritenuta una mossa cool solo quando è una star a farla. Per tutte noi altre comuni mortali, a quanto sembra, è da annoverare tra i più gravi reati fashion mai commessi, parola di “parenti serpenti”.

D’altra parte, però, la prospettiva di investire l’ennesima cifra da capogiro per un pezzo che, per quanto splendido, finirebbe inevitabilmente per rimpolpare la già ampissima collezione di cimeli couture, e ciò vale a dire quella più remota del guardaroba, non è affatto lusinghevole. Come fare, allora? Trovare un buon compromesso, uno che sappia coniugare eleganza e freschezza, stile e sobrietà, ed il tutto per una cifra modesta, non è poi un’aspettativa tanto utopica. Quantomeno non d’ora in avanti.

SOS abito da cerimonia: i modelli di tendenza (accessibili) che faranno di te l’invitata perfetta

Con un matrimonio all’orizzonte non è soltanto la futura sposa ad essere in preda ad una vera propria crisi esistenziale, divisa tra un abito dallo strascico principesco ed una sensuale silhouette a sirena, ma anche tutta la schiera di donne che le gravita attorno: spesso, infatti, sono le invitate ad essere afflitte dalla più nera indecisione.

Occorre individuare un vestito che si intoni all’atmosfera della location scelta, che sia elegante ma non eccessivamente pomposo, che possibilmente non sia stato scelto da nessun’altra e che, esiguo dettaglio affatto tralasciabile, non costi una fortuna.

Ebbene, lunghi, midi, mini o persino tutte queste cose allo stesso tempo, gli abiti da cerimonia dell’estate 2026 hanno per noi la soluzione perfetta: l’ispirazione? Arriva direttamente dalle passerelle, ovviamente.

Lassù, in pedana, mesi addietro i grandi designer erano parsi tutti d’accordo nel favorire linee fluide, tagli morbidi e proporzioni rilassate, sfornando — più o meno consapevolmente — soluzioni di stile che permettono che il tessuto scivoli indisturbato sul corpo, senza costringere. Il che non è per niente male, se si pensa ai ricchi buffet che ci attendono.

Contribuendo a regalare una forma precisa all’idea di moderna eleganza, le texture attualmente predilette vanno dalla seta luminosissima al pizzo più lavorato su modelli dagli scolli asimmetrici, gonne statement rigorosamente oblique, drappeggi scenografici ed inserti metallici a donare preziosità alla mise, tra originalità e carisma. Le nuances più gettonate, invece, sono quelle sì vivaci del periodo ma accanto a deliziose varianti pastello: spaziano dal giallo al rosa confetto, ma non possono assolutamente mancare generose dosi di verde, rosso e azzurro in ogni sua sfumatura.

GUESS - Marciano Art G6GK14 W2374 Abito da cerimonia color pesca con scollo a V profondo

Steve Madden - Lucille Abito da cerimonia fucsia satinato e asimmetrico

Ever-Pretty - EG02632 Abito da cerimonia celeste con scollo asimmetrico

Pinko - Art 106587 A1Y5 Abito da cerimonia stile slip dress color champagne

E tu, hai trovato il tuo fatidico Sì tra questa selezione?