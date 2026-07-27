Federica Nargi seduce Matri con l’abito lungo animalier: il look di coppia su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Nargi con l'abito lungo seduce Alessandro Matri

Federica Nargi seduce Alessandro Matri con un abito lungo animalier, svelandoci come creare un look di coppia perfetto per l’estate. L’ex velina di Striscia la Notizia e il marito si stanno godendo le vacanze a Formentera, fra relax e giornate al mare, ma non rinunciano allo stile.

Federica Nargi seduce Matri con l’abito lungo animalier

Su Instagram li vediamo in un serata di coppia, con un look dalle vibes molto particolari. Federica Nargi indossa infatti un abito lungo e morbidissimo, con taglio kaftano, caratterizzato da un’ampia scollatura sul décolleté, arricchita con una collana.

A colpire è soprattutto la stampa, perfetta per esaltare l’abbronzatura da urlo di Federica Nargi. All’altezza del seno infatti il vestito è decorato con perline e un motivo animalier a macchie di leopardo, mentre la gonna è caratterizzata da uno zebrato. Un look favolosa che rende ancora più bella Federica, abbinato a quello di Matri che ha scelto invece una maglia leggera color sabbia e pantaloni bianchi.

Insieme da quasi vent’anni, Matri e la Nargi sono una delle coppie più longeve nel mondo dello showbiz. Era il 2008 quando si incontrarono per la prima volta a Milano. All’epoca lei aveva 18 anni e stava conquistando il mondo della moda e della tv, mentre lui era uno dei calciatori più amati del momento. Da allora ne è trascorso di tempo. Nel 2016 la coppia ha avuto la piccola Sofia, mentre nel 2019 è arrivata la seconda figlia, Beatrice.

“Con Alessandro siamo cresciuti insieme – ha raccontato la Nargi, parlando del segreto del suo legame con Alessandro Matri -. Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze”.

Su Instagram, Federica Nargi spesso racconta la sua normalità con il marito. Per le vacanze estive la coppia ha scelto ancora una volta Formentera e sui social l’ex velina sfoggia i suoi look vacanzieri più belli, fra un tuffo nelle acque cristalline con le figlie e un aperitivo.

L’abito lungo animalier è solo l’ultimo di una serie di capi favolosi indossati da Federica che sa bene come esaltare la sua bellezza. L’abito kaftano è elegante, ma allo stesso tempo comodo. Freschissimo quando le temperature salgono eppure super chic. Ha una allure glam ed esotica che si sposa alla perfezione con la tintarella. Il profondo scollo a V e l’abbinamento di colori rendono l’effetto ancora più raffinato.

Nell’estate 2026 le strade da seguire sono due quando si parla di abiti lunghi e ce le suggerisce proprio Federica Nargi. Si può puntare su una versione monocromatica oppure su motivi esotici e vivaci, senza dimenticare decori con paillettes e ricami che non possono mancare. E gli accessori? Lunghe collane per esaltare la scollatura, borse minimal e ovviamente sandali flat o infradito per non rinunciare mai alla comodità.

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