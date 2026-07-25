Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I toe-ring sono i sandali dell'estate da abbinare con tutto

Sandali, ciabattine, infradito, espadrillas e l’elenco sarebbe ancora lungo, fatto sta che in estate le scarpe rubano la scena. Con gli outfit ridotti all’essenziale, dobbiamo pur avere un elemento che lo renda unico, questo “onere” se lo assumono le scarpe. Tra i tanti modelli che hanno attirato l’attenzione delle fashioniste e che fanno discutere ci sono i sandali toe-ring. Per alcuni vanno ad aggiungersi alla lista delle ugly shoes, per altri sono l’essenza dell’eleganza.

A prescindere da tutto questo, c’è una certezza, i sandali toe-ring stanno spopolando ovunque. Anche se fanno storcere il naso a qualcuno, c’è da dire che i modello con l’anello sull’alluce è una ventata d’aria fresca rispetto ai classici sandali e poi è in grado di dare un twist in più a qualsiasi look. Come succede per qualsiasi accessorio che ha raggiunto la popolarità, anche per i sandali toe-ring ci sono diversi modelli da quelli flat a quelli con tacco da sperimentare in più di una occasione.

I sandali toe-ring puntano al minimalismo

Poteva l’estetica anni ’90 non metterci lo zampino anche nei sandali toe-ring flat? Assolutamente no. Anche perché più degli altri modelli, infradito escluse, i sandali ad anello caratterizzati da linee minimal ed essenziali ci fanno pensare ai Nineties. Ovviamente i toe-ring base con cinturini intrecciati in cuoio o pelle sono stati modernizzati con dettagli in pizzo e in alcuni casi estremizzati con l’aggiunta di anelli scultorei in argento oppure oro o una pietra.

Qualsiasi sia la versione state pur certe che potete abbinarli con ogni outfit, ma è con pantaloni larghi e una t-shirt bianca che danno il meglio di sé. Un modo ancora più semplice ma di sicuro effetto per dare vita a un outfit elegante è indossarli con abiti morbidi e una collana con ciondolo maxi ad anello che riprende il dettaglio del ring sul sandalo.

Amazon Essentials I sandali con cinturini in pelle

DOIX I sandali con fiori e applicazioni

Eozlink I sandali con anello in oro

I toe-ring con plateau sono easy

Se c’è una cosa che ha reso i sandali ad anello così popolari è la loro versatilità, quindi accanto al modello flat le fashioniste che vogliono uno stile più easy inseriscono nel loro look il modello con plateau.

La suola in corda o juta e i cinturini incrociati in cotone e dettagli metallici, danno al sandalo un mood casual che ti permette di indossarli con capi che richiamo atmosfere boho. Da provare assolutamente l’outfit con abito lungo in pizzo sangallo, o gonna (sempre lunga) a portafoglio coordinata a un gilet in cotone. Una scelta che ti farà sentire subito in vacanza.

MIAOXIAO Sandali con anello e plateau

shoes&blues.es Sandali con anello e suola in juta

Generisch Sandali con anello e zeppa

Per la sera ci sono i sandali toe-ring con tacco

La sera, o comunque tutte le occasioni formali, vogliono il tacco e i sandali ad anello con hells kitten o tacco quadrato riescono a unire eleganza e femminilità. Il sandalo abbandona il minimalismo per puntare su modelli eleganti con anello gioiello, cinturino alla caviglia o guardando sempre agli anni ’90 ispirandosi ai sandali mules.

Prova a indossarli con un abito lungo con scollo alter e tessuto morbido per una cerimonia, oppure un vestito crochet per un’occasione meno formale. In entrambi i casi avrai una mise cool.

Dsevht Sandali con anello e tacco

GENSHUO Sandali con anello e lacci alla caviglia

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