I più antichi eppure, ora, anche i più moderni: i gladiator sandals sono tornati per gettare ombra su tutte le altre scarpe dell'estate, e sappiamo tutti chi incolpare di questo. I modelli couture — ma accessibili — da puntare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images-IPA I look “divini” di Zendaya alle premiere mondiali di The Odissey

Forse hanno tutti ragione, e forse questo malcontento generale non ha nulla a che fare con l’invidia: Zendaya e l’ennesima interminabile sessione di method dressing, atta a promuovere quello che si prospetta come l’ennesimo clamoroso successo del grande schermo, avrà anche stancato. Eppure sembra essere riuscita ancora a dettare tendenza: non si vedevano i sandali gladiatore sulla scena della moda dal lontano 2015, e solo un colossal del calibro dell’Odissea di Christopher Nolan poteva dare loro la spinta necessaria per risalire la vetta del fashion. E puntare all’Olimpo.

Ebbene sì, la scarpa più antica della storia è tornata ad essere moderna, freschissima, e proprio grazie all’attrice del momento. Del resto dovremmo aver imparato la lezione, oramai: la moda non crea, distrugge e ricrea, ma soprattutto risveglia i giganti addormentati nel momento esatto in cui ne abbiamo più bisogno. Anche quando ancora non lo sappiamo.

Non si tratta di un semplice revival ma di una vera e propria dichiarazione di potenza estetica, a fondere l’eleganza classica della mitologia con il dinamismo della street culture di oggi.

Dall’antica Grecia con furore, i sandali gladiatore sono tornati e stanno conquistando la nostra estate

A chi pensava che i lacci intrecciati fino al ginocchio fossero irrimediabilmente sepolti sotto ai ricordi del Coachella 2015, toccherà ricredersi. La colpevole di questo shock modaiolo ha un nome, un cognome e un senso dello stile illegale in almeno cinquanta Paesi: Zendaya.

È bastata anche soltanto la sua prima apparizione in modalità divinità greca contemporanea, per il press tour di Odyssey, per far schizzare le ricerche online e riaccendere un’ossessione che credevamo eternamente sopita.

È tutto vero: i cosiddetti sandali alla schiava sono tornati per l’estate 2026, più cattivi, luccicanti e desiderabili che mai, pronti a conquistare l’asfalto delle città. Allacciarli richiederà anche una laurea in ingegneria dei nodi, unita alla pazienza di un monaco buddista, eppure siamo di nuovo tutte qui, pronte a perdere venti minuti davanti allo specchio pur di sfoggiare l’accessorio definitivo del periodo.

I leggendari — e aggettivo non fu mai usato più pertinentemente — look che hanno scatenato il panico vedevano la moglie di Tom Holland avvolta in abiti eterei e fluttuanti, a confermarci definitivamente come abbia gran poco di terreno, ma i veri protagonisti erano comunque i suoi piedi, cinti da listini metallizzati che risalivano, scultorei, lungo il polpaccio.

Da quel preciso istante passerelle e panorama streetwear sembrano aver recepito il messaggio, decretando la fine dell’era delle ciabattine timide e appena visibili. Questa bollente estate non vuole discrezione, piuttosto esige di essere notata ad ogni passo, e questo lo avevamo notato già dando una rapida occhiata alle calzature attualmente di tendenza.

La declinazione più spettacolare di questa voga? Gioca proprio sul fattore “altezza”: a differenza di quelli da giorno, più bassi e discreti seppur ultra glamour, i modelli perfetti per la sera abbandonano il cuoio tradizionale per abbracciare pellami metallizzati, vernici specchiate e dettagli gioiello, che promettono di trasformare la gamba in una vera opera d’arte.

Le stringhe si irrigidiscono in gabbie architettoniche che fasciano la silhouette senza costringerla, abbinandosi divinamente a shorts a palloncino, minigonne vertiginose o a tubini minimal che lascino a loro la scena.

No, non si tratta puramente di scarpe, ma di una vera e propria armatura con cui affrontare, con estremo stile, le lunghe notti estive: e ne avevamo assolutamente bisogno, anche se lo abbiamo realizzato soltanto ora.

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