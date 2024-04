Tom Holland, attore di fama internazionale, è conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione di Spider Man ma anche per essere il fidanzato di Zendaya

Tom Holland è un attore molto famoso a livello internazionale. L’artista, infatti, presta il suo volto e il suo talento per impersonare il mitico Spider Man, eroe di tantissime generazioni di ragazzi. Ma Tom Holland è un’artista dai diversi talenti, visto che è anche un bravissimo danzatore, avendo studiato per molti anni danza e avendo cominciato la sua carriera artistica come protagonista di un famoso musical. Un percorso lavorativo brillante, cominciato in tenerissima età.

Ma anche in campo sentimentale, Tom Holland vive un periodo molto fortunato perché ha un’importante storia d’amore con una collega molto apprezzata, Zendaya. I due hanno condiviso il set di Spider Man, dove interpretavano una coppia di innamorati.

Tom Holland, la carriera del protagonista di Spider Man

Tom Holland è un amatissimo attore inglese che ha conquistato il favore di tanti giovanissimi e non, attraverso la sua interpretazione di Spider Man in diversi film. L’attore è nato a Londra l’1 giugno 1996 da una fotografa e da uno scrittore, quindi, in una famiglia abituata all’importanza dell’arte. Fin da piccolissimo, infatti, Tom Holland ha studiato danza, attirando su di sé, per questo, anche le critiche feroci di alcuni compagni di scuola. L’attore, infatti, ha rivelato di essere stato vittima di bullismo nel periodo della sua formazione scolastica.

La formazione come danzatore gli è valsa la sua prima esperienza da attore di un musical. Infatti dal 2008 Tom Holland ha interpretato il migliore amico di Billy Elliot, nell’omonimo musical. In seguito l’attore ha assunto anche il ruolo di protagonista della produzione teatrale e la sua bravura è stata notata perfino da Elton John.

La svolta della carriera del giovane artista, però, è arrivata nel 2015 con la parte da protagonista di un film di successo internazionale come Spider Man dell’universo Marvel. Tom Holland ha interpretato il famosissimo super eroe in diverse pellicole, ricevendo, così, anche la fama internazionale. In seguito l’attore si è messo alla prova con altri ruoli da protagonista e, nel 2024, è tornato al teatro dove ha preso il ruolo di Romeo in un adattamento del famoso dramma Romeo e Giulietta.

Tom Holland, la storia d’amore con Zendaya

Il ruolo da protagonista in Spider Man, ha dato a Tom Holland la fama internazionale e il successo. Ma sul set dell’importante produzione cinematografica internazionale, l’attore ha conosciuto anche Zendaya, la sua compagna. La talentuosa attrice interpretava il ruolo di Mary Jane, la fidanzata, appunto, dell’eroe mascherato. Come nella finzione, anche vita reale, dal 2017 Tom Holland e Zendaya hanno cominciato a fare coppia fissa e sono innamorati ancora adesso.

I due, in ogni caso, hanno tenuto nascosta la loro relazione fino al 2021, quando sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio. Malgrado la fama internazionale di entrambi, i due tengono la loro storia d’amore il più possibile riservata e non condividono spesso contenuti di coppia, come rivelato dallo stesso attore a GQ: “Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più sotto il nostro controllo. Sono sempre stato irremovibile sul mantenere privata la mia vita privata, perché condivido comunque gran parte della mia vita con il resto del mondo. Ci siamo sentiti derubati della nostra privacy. Non penso che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo”.

Per il compleanno del fidanzato, però, la bellissima attrice ha postato uno scatto con Tom Holland, definendolo: “La persona che mi rende più felice al mondo”.