Amore, avventura e supercattivi in "Spider-Man Far from Home", il secondo film dell'uomo ragno interpretato da Tom Holland e Zendaya

Fonte: Getty Images Zendaya e Tom Holland sul set di "Spider-Man Far From Home"

All’interno dei film dell’universo Marvel sono moltissimi i supereroi a cui, nel bene o nel male, i grandi amanti del genere sono stati in grado di affezionarsi. Da Tony Stark, passando per Capitan America fino al verdissimo e piuttosto suscettibile Hulk, uno dei più amati è sicuramente il giovane e allegro Spiderman. Con una vita adolescenziale decisamente fuori dal comune, il Peter Parker dei fumetti ha cambiato volti, storie, ma mai la voglia di essere il nostro giovane eroe di quartiere. Uno dei più acclamati volti di Spiderman è sicuramente quello interpretato da Tom Holland, che in Spider-Man Far from Home, ci trasporta in un’avventura fuori dalla canonica ambientazione americana. Scopriamo trama e curiosità di uno dei film Spiderman interpretati da Tom Holland e Zendaya che sarà in onda il 28 marzo 2024 in prima serata su TV8.

“Spider-Man Far from Home”: trama del film

Spider-Man Far from Home è il secondo capitolo della saga di Spiderman il cui protagonista è interpretato da Tom Holland, beniamino di Hollywood insieme alla sua fidanzata nei film e nella vita, Zendaya. In questo capitolo Peter Parker, alias Spiderman, torna alla sua vita da adolescente otto mesi dopo i tragici avvenimenti di Avengers: Endgame. Distrutto dalla morte di Ironman, interpretato da Robert Downey Jr., stringe un buon rapporto con Happy, ex guardia del corpo del miliardario e collega di Nick Fury. Proprio Fury vorrebbe che Peter aiutasse nella battaglia a una nuova minaccia al pianeta, ma il ragazzo non si sente all’altezza, preferendo vivere una vita normale e continuando a essere un simpatico eroe di quartiere.

Fonte: IPA

Le cose cambiano quando parte per l’Europa per una gita di classe: un momento in cui cercherà di dichiararsi a MJ, interpretata da Zendaya, ragazza per cui ha una cotta da sempre. Durante la prima tappa del viaggio, a Venezia, Peter deve fare i conti con un gigantesco mostro acquatico che distrugge alcuni edifici nella città: ad aiutarlo, un misterioso supereroe. Si tratta di Mysterio, un uomo di un altro universo che ha l’obiettivo di salvate la terra dagli Elementali. Nella seconda tappa della gita, Praga, i due affrontano e sconfiggono un nuovo Elementale. Peter gli lascia gli occhiali E.D.I.T.H., quelli che gli erano stati dati da Tony Stark: una mossa che rivelerà la reale natura di Mysterio. Il ragazzo dovrà decidere se accettare la sua natura di supereroe, se essere uno degli Avengers e combattere senza riserve per la salvezza dell’umanità.

“Spider-Man Far from Home”: curiosità sul film

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, Spider-Man Far from Home è il fortunatissimo sequel di Spider-Man Homecoming del 2017, il primo film in cui l’amatissimo uomo ragno è stato interpretato dal volto e dalla simpatia di Tom Holland. Un’eredità importantissima, considerando il successo degli Spiderman interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tre interpretazioni molto diverse, ma che legano i 3 attori che, nel terzo episodio di questa saga, hanno avuto la possibilità di far rivivere insieme le loro visioni dell’uomo ragno.

Fonte: IPA

Un’opportunità che Tom Holland ha colto immediatamente, anche per enfatizzare ancora una volta la stima per Maguire e, in particolare Andrew Garfield. In un’intervista dopo la fine di Far from Home e prima di No way Home, l’attore ha raccontato: “Finalmente posso lasciarmi questo peso alle spalle, ho sempre avuto rammarico di non averlo chiamato quando ho ottenuto la parte di Spider-Man. Se qualcuno mi avesse detto che dopo il mio secondo film non solo avrei chiuso, ma che dopo di me sarebbe arrivato un altro, avrei avuto il cuore a pezzi. Quindi, tornando indietro, avrei voluto avere la possibilità di fare ammenda. Questo film mi ha dato l’opportunità di farlo“.

Fonte: IPA

Attori a parte, la grande particolarità di questo film è sicuramente l’ambientazione, che si sposta dai grandi grattacieli americani che siamo abituati a vedere in film come questi, ad ambientazioni europee che ben conosciamo. La gran parte delle riprese si sono svolte in Inghilterra, Italia e Repubblica Ceca. L’Inghilterra è stata sicuramente la nazione più filmata, con le scene nei pressi del Big Ben, del Tower Bridge e del Tower Place West. L’Italia è grande protagonista grazie alle scene girate a Venezia durante il primo incontro con un Elementale. Sono state riprese anche tante scene sul lago di Como, utilizzate per i suoi bellissimi paesaggi.

Altra questione interessante riguarda gli Elementali: questi supercattivi, pur essendo dei personaggi presi dai fumetti, sono stati reinventati per la trasposizione cinematografica ispirandoli a quattro nemici storici dell’uomo ragno: Hydro-Man (acqua), Sandman (terra), Molten Man (fuoco) e Cyclone (aria).