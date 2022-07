Zendaya e Tom Holland cercano casa: gli interni della villa che potrebbero acquistare

I due attori che hanno fatto innamorare milioni di fan, Zendaya e Tom Holland, sembrerebbero essere alla ricerca di una casa tutta per loro, e proprio di recente sono stati avvistati a Brooklyn mentre erano in visita in una villa dal valore di 5 milioni che presenta interni decisamente meravigliosi.

Zendaya e Tom Holland: la casa in cui potrebbero trasferirsi

Non è di certo la prima volta che si vocifera di un presunto acquisto da parte dei protagonisti di Spiderman e della serie tv di successo Euphoria, ma questa potrebbe essere davvero l’occasione perfetta per vedere i due piccioncini fare un grande salto nella loro relazione e trasferirsi insieme in una villa che potrebbero presto acquistare. Lo stesso Tom Holland aveva spezzato le voci sull’acquisto di una villa a Londra per la sua amata, definendole “Complete falsità”, ma a distanza di mesi potrebbe essere tutto vero.

Zendaya e Tom Holland, infatti, sono stati avvistati nella zona di Fort Greene/Clinton Hill a Brooklyn, come è stato riportato su New York Post, e proprio alle prese con una casa dal valore di 5,35 milioni di dollari; stando a quanto rivelato da un testimone al New York Post, l’attrice indossava un outfit estivo-chic, mentre Tom Holland un look più casual, con un cappello a secchiello.

La casa, che risale al 1860, offre un grandissimo spazio interno ma anche esterno: si presenta come un appartamento con giardino, servito da ben 5 camere da letto e 6 bagni, oltre che da un grande ufficio. Per quanto riguarda l’arredamento, ogni dettaglio sembra essere perfetto: la cucina a vista è stata ristrutturata completamente nel 2019 e sono stati scelti mobili moderni, ripiani in marmo di Carrara che regalano la giusta eleganza alla casa e gli elettrodomestici sono senza dubbio di ultima generazione.

Zendaya e Tom Holland, una delle coppie più amate

Non ci sono dubbi: quella formata da Zendaya e Tom Holland risulta essere una delle coppie più amate degli ultimi anni. I fan che li sostengono sembravano avessero colto prima del tempo i segnali “romantici” tra i due attori che si sono conosciuti sul set di Spiderman-Homecoming nel 2016 e che per molto tempo hanno dichiarato di essere soltanto amici, prima di uscire allo scoperto di recente.

Nonostante siano molto attenti alla loro privacy e non si lascino sfuggire troppi particolari, riescono ugualmente a regalare ai fan alcuni momenti teneri che confermano sempre di più il bellissimo rapporto che hanno, come nel caso del compleanno di Tom Holland, a cui Zendaya ha dedicato un meraviglioso post su Instagram. Semplice e diretta: “Buon compleanno alla persona che mi rende più felice al mondo“.

Adesso sembra che le cose si stiano per fare sempre più serie, e la ricerca di una casa in cui vivere insieme è sicuramente un passo importante, soprattutto perché entrambi possiedono già un appartamento. La protagonista di Euphoria infatti ha già una casa da 3 milioni di sterline a Los Angeles, mentre Tom Holland vive in una casa vicino a quella dei suoi genitori. Non sappiamo, quindi, con certezza se e quando andranno a vivere finalmente insieme, ma se la casa fosse quella da poco visitata sarebbe di certo un grande affare.