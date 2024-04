Zendaya ha scelto un look da principessa moderna per la premiere di Challengers, ma il vestito era anche molto seducente

Fonte: Getty Images Zendaya

Zendaya, promessa del cinema internazionale, malgrado la sua giovane età, è già una protagonista dei red carpet internazionali e una regina indiscussa di stile. L’attrice, che è stata protagonista anche dell’ultima notte degli Oscar, riesce sempre a esaltare la sua bellezza straordinaria con dei look scelti con accuratezza, adatti alla sua età e mai banali. Di recente, Zendaya ha deciso di osare con un abito da principessa ma non di altri tempi, anzi l’attrice ha stravolto il canone classico del princess dress, attualizzandolo totalmente e rendendolo, anche, seducente.

Zendaya, il princess dress bustier

Zendaya è la protagonista di un film che uscirà presto nelle sale. Si tratta di Challengers, la nuova pellicola di Luca Guadagnino, che debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile 2024. L’attrice, fidanzata di Tom Holland, ricoprirà il ruolo di una tennista talentuosa, che dovrà affrontare anche la rivalità tra colleghi. Per presentare al pubblico di tutto il mondo la pellicola, Zendaya è stata protagonista, di recente, di diverse premiere, l’ultima di queste, ha avuto luogo nella serata del 16 aprile 2024 a Los Angeles, presso il Westwood Village Theatre.

Fonte: Getty Images

Per l’occasione la protagonista del film ha indossato un abito da favola ma anche molto seducente. Il vestito era lungo e con una gonna ampia, come il classico look da principesse, e si apriva in una coda. La particolarità dell’abito, però, era la parte superiore che si configurava come un corpetto, decorato da pizzo trasparente. Il bustier del vestito si allungava sulla gonna vaporosa che era di un chiarissimo rosa pastello, colore che acuiva il contrasto con il nero del corpetto.

Un princess dress moderno, del tutto rivisitato in chiave seducente, che presentava un altro dettaglio a contrasto. La vaporosa gonna morbida rosa era interrotta, infatti, sul davanti, da un inserto in tulle nero. La sorprendente creazione di moda era firmata da Vera Wang.

Zendaya, verde lime e scollatura profondissima

Nel tour promozionale di Challengers, il suo nuovo progetto cinematografico, Zendaya ha sfoggiato dei look sensazionali. In Italia l’attrice ha selezionato un abito bianco dalla scollatura vertiginosa e anche per l’afterparty della premiere del progetto cinematografico a Los Angeles, l’artista ha mostrato il suo fisico statuario con un vestito dallo scollo molto seducente. Zendaya, infatti, ha scelto per l’occasione un vestito aderente verde lime che fasciava il suo corpo perfetto.

Fonte: Getty Images

L’abito di Zendaya era lungo e presentava uno spacco profondo sul davanti e un’aggrappatura sulla vita. Da questo decoro partiva la parte superiore del vestito che legava dietro il collo dell’attrice e lasciava la parta davanti aperta in uno scollo profondo fino alla vita. Zendaya ha abbinato all’abito delle décolleté bianche. L’artista non ha indossato, invece, gioielli e ha raccolto la sua folta chioma in uno chignon alto.

L’attrice nel film Challengers interpreta l’aspirante stella del tennis Tashi Duncan. Zendaya, di recente, ha indossato un look in perfetto stile sporty-chic, proprio per assistere a un importante torneo di tennis, il Rolex Monte-Carlo Masters, che ha avuto luogo lo scorso fine settimana e ha visto sugli spalti la presenza di molti ospiti vip.