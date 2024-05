Met Gala 2024, cosa è successo: Zendaya doppio outfit, Damiano e Dove innamoratissimi

Fonte: Getty Images Met Gala 2024, i look più incredibili: vincono loro

L’edizione 2024 del Met Gala, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, si è tenuto nella serata del 6 maggio al Metropolitan Museum di New York. Tra outfit sensazionali e volti del mondo dello showbiz, il tema della serata è stato The Garden of Time, proprio come il racconto dello scrittore inglese J.G. Ballard, pubblicato nel 1962. Ecco cosa è successo sul red carpet dell’evento organizzato da Anna Wintour.

Il doppio outfit di Zendaya

Presenza col botto per Zendaya, co-host dell’evento insieme a Chris Hemsworth, Bad Bunny e Jennifer Lopez, che ha sfilato sul red carpet per ben due volte sfoggiando 2 abiti incredibili e floreali. Il primo molto glamour, sui toni del verde e del blu, con tanto di veletta e trucco smokey. Il secondo, nero e lunghissimo, riprendeva il tema della serata grazie a un iconico cappello da cui spuntava un bouquet di rose colorate.

Fonte: Getty Images

Due abiti che sottolineano ancora una volta lo stile dell’attrice, recentemente occupata nella promozione di Challengers, il film di Luca Guadagnino in cui ha recitato accanto a Josh O’Connor e Mike Faist.

Damiano David e Dove Cameron coppia da sogno

La coppia più attesa e chiacchierata di questo red carpet al gusto floreale è stata sicuramente quella formata da Damiano David, frontman dei Maneskin, e Dove Cameron, ormai fidanzati da un po’ ma alle prese con il loro primo Met come coppia. I due sono sembrati affiatatissimi, con grandi abbracci e sorrisi davanti ai fotografi, sfoggiando un look floreale nude per lei, e un baffo e un completo nero per lui, entrambi trasparenti.

Fonte: Getty Images

Met Gala 2024, Sarah Jessica Parker torna come Carrie

Grande accoglienza anche per Sarah Jessica Parker, che per questo red carpet del Met Gala 2024 è tornata nei panni della sua iconica Carrie Bradshow indossando un abito incantevole in vero stile Sex and The City. Seguendo il dress code A Garden of Time, infatti, l’attrice si è affidata a Richard Quinn, indossando un vestito ispirato a una gabbia per uccelli.

Filo metallico e pizzi per sottolineare l’idea di effimero, del tempo che passa. “Sono sempre stato affascinato dalla bellezza duratura degli abiti d’archivio dei tempi passati. Con questo abito abbiamo voluto giocare sull’idea di conservazione; l’abito sembra così fragile da essere quasi effimero, ma con cura e attenzione è stato costruito per durare.” Ha spiegato il designer a Vogue.

Met Gala 2024, l’enorme vestito di Cardi B

Difficile da ignorare la presenza di Cardi B, che ha deciso di attirare l’attenzione con un enorme vestito nero in grado di occupare tutto il red carpet dell’evento, tanto che la rapper ha dovuto richiedere l’aiuto di alcune persone per spostarsi.

Fonte: Getty Images

Un look davvero iconico, nonostante fosse total black, che è stato in grado di mantenere gli occhi degli spettatori sulla cantante per tutto il tempo. Una capacità che Cardi cerca sempre quando sceglie gli outfit per il Met. In un’intervista per Hollywood Reporter ha infatti raccontato: “Cerchiamo sempre di assicurarci che tutto vada bene, che tutto sia iconico. che le persone a volte dicono ‘Oh, non si tratta di chi c’è e chi non c’è’, ma devi ricordarti di noi per sempre. Mi sembra che il Met Gala sia quasi come andare ai Grammy. È molto snervante, e anche se lo facciamo sembrare così facile, siamo davvero così nervosi.”

Se il suo intento era stupire, sicuramente Cardi B può tornate a casa soddisfatta.

Adwoa Aboah sfila col pancione

Momento di grande stupore quello dell’arrivo sulla scalinata di Adwoa Aboah. La modella britannica è infatti arrivata sul red carpet foggiano non solo un bellissimo abito due pezzi crop e gonna a balze, ma anche un bellissimo pancione, rivelando così la sua maternità.

Fonte: Getty Images

Aboah si aggiunge quindi alla tradizione di annunciare il lieto evento durante il Met Gala, come era stato per Karlie Kloss e Serena Williams , e ricorda in qualche modo una dolcissima Suki Waterhouse, anche lei felicissima di sfoggiare il suo pancione in un adorabile vestito rosso durante la serata degli Emmy.