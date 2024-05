Gli abiti del Met Gala non hanno deluso le aspettative, e non è passato inosservato l'abito indossato dalla cantante Tyla, fatto letteralmente di sabbia

Fonte: Getty Tyla con il vestito di sabbia al Met Gala: una provocazione “scomoda”

Il Met Gala è sempre il palcoscenico ideale per mostrare abiti innovativi, e per esibire la creatività dei designer. Quest’anno non è stato da meno, e un abito che ha catturato l’attenzione è quello fatto con la sabbia. Si tratta di un vestito particolare, senza precedenti, indossato dalla cantante sudafricana Tyla. L’abito, è stato, è proprio il caso di dirlo, “scolpito” su misura da Balmain: è stato infatti realizzato sulla base del calco del suo corpo.

Nonostante il codice di abbigliamento ufficiale per la serata fosse “Il Giardino del Tempo”, lei si è invece ispirata “alle sabbie del tempo” per il design distintivo, come ha spiegato durante la diretta streaming di Vogue.

Tyla, l’abito è fatto letteralmente di sabbia: infatti è immobile

Tyla, giovanissima artista di soli 21 anni, ha fatto scalpore presentandosi all’evento indossando un capolavoro di tessuto modellato direttamente sul suo corpo, con la sabbia pressata in tre tonalità diverse e micro borchie di cristallo che conferivano un’aura di magia al suo look. Il tema del Met Gala 2024, “Il Giardino del Tempo”, ispirato al racconto di J.G. Ballard, è stato interpretato magistralmente dalla cantante attraverso l’idea di una clessidra vivente.

Fonte: Getty

La straordinarietà dell’abito ha richiesto un supporto costante da parte di quattro assistenti, che hanno lavorato incessantemente per evitare che il vestito si sgretolasse come un castello di sabbia. L’arrivo di Tyla sul tappeto rosso è stato un momento memorabile: la giovane artista ha affrontato con grazia la scalinata del Metropolitan Museum of Art, non senza l’aiuto di tre persone che l’hanno sollevata per superare gli ostacoli imposti dalla complessità del suo abito.

L’artista sudafricana ha condiviso la sua esperienza di creazione dell’abito in un’intervista, descrivendo l’entusiasmo per l’idea di Balmain: “Volevamo fare qualcosa di creativo, qualcosa di completamente diverso per il mio primo Met Gala. Quando Balmain mi ha mostrato l’idea e il bozzetto, ho capito che era perfetto. L’idea era folle e l’ho adorata”.

Balmain: “Abbiamo trasformato un materiale transitorio in un capolavoro eterno”

La genialità di questo abito risiede nell’utilizzo innovativo della sabbia come materiale principale. Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain, ha spiegato che l’obiettivo era “ridefinire i confini e trasformare un materiale transitorio in un capolavoro eterno”.

La scelta di incorporare la sabbia della clessidra ha affascinato non solo Tyla, ma anche lo stesso Rousteing, che ha indossato al Met Gala una maglia, fatta anch’essa di sabbia, che riproduceva i dettagli del suo viso, confermando così il successo e l’impatto di questa straordinaria creazione.

Fonte: Getty

Il significato dell’abito

Questo straordinario abito aveva lo scopo di evocare il passare del tempo, tema perfettamente incastonato anche nella scelta della sua borsa a forma di clessidra. “Indosso la sabbia, fondamentalmente, le sabbie del tempo. Volevamo davvero qualcosa out of the box per quest’anno”, ha dichiarato la cantante durante una diretta live. “È incredibile, sono così entusiasta e voglio vedere tutte le foto quando torno a casa…Adoro l’outfit.”

Il direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, ha condiviso con The Hollywood Reporter il processo di creazione dell’abito: “Abbiamo modellato il corpo (di Tyla) un paio di mesi fa. L’idea era che potesse vestirsi una volta con il vestito e che avrebbe fatto parte del museo”.