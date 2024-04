Fonte: Getty Images Vittoria di Svezia

Grande festa ieri al palazzo reale svedese che è stato teatro di una cena di gala. La famiglia regnante del paese scandinavo, infatti, ha tenuto un banchetto in onore della coppia presidenziale finlandese in visita a Stoccolma. Tra i diversi protagonisti della serata, ovviamente la Principessa Vittoria di Svezia insieme al marito Daniel. Ma l’attenzione di tutti si è soffermata soprattutto sulla Regina Silvia e sul suo look, che non poteva passare inosservato.

Vittoria di Svezia, il dettaglio dell’abito bianco

Vittoria di Svezia, Principessa reale del paese scandinavo, ha presenziato al banchetto reale con un look che le donava molto. La bellezza dell’esponente della casa reale svedese, infatti, è stata illuminata da un abito lungo completamente bianco che dava ulteriore luce alla sua figura. Il vestito dal taglio morbido e lungo fino ai piedi, presentava uno scollo a V e un dettaglio di stile davvero particolare. Infatti nella parte superiore l’abito aveva un taglio a mantellina ed era decorato da piume.

Fonte: IPA

Vittoria di Svezia ha raccolto i suoi capelli dietro la nuca e ha indossato una tiara del design spettacolare. La corona che brillava sulla testa coronata, infatti, era formata da due linee diverse di decori brillanti e davano ulteriore slancio alla figura della Principessa. Accanto all’esponente della casa reale svedese, c’era il marito Daniele in elegante completo nero.

Silvia di Svezia osa in rosa fluo

Il Re Carlo Gustavo e la Regina Silvia hanno accolto Alexander e Suzanne Innes-Stubb al palazzo reale di Stoccolma. La sovrana di Svezia, per l’occasione, ha stupito tutti con un abito in una tinta molto accesa di rosa. La monarca, per l’occasione speciale, ha indossato un vestito da ballo con gonna molto ampia. Il capo d’abbigliamento, inoltre, era completamente ricoperto da merletto in tinta.

Fonte: IPA

Anche la Regina di Svezia, ovviamente, ha indossato una tiara, ancora più spettacolare di quella scelta da Vittoria di Svezia e le onorificenze reali.

Sofia di Svezia, l’abito nero coperto da ricami

Insieme a Vittoria di Svezia, era presente alla cena di gala anche il fratello Carlo Filippo di Svezia, insieme alla moglie Sofia. La moglie del Principe scandinavo ha scelto per l’occasione un abito che presentava dei ricchi ricami. Il vestito, infatti, aveva uno scollo a cuore, ma la scollatura era velata da tulle trasparente, completamente ricamato da disegni neri e perline. Anche l’ampia gonna del vestito presentava una striscia di ricami in tinta.

Fonte: IPA

Sofia di Svezia ha indossato una corona della famiglia reale svedese che s’intonava con il suo vestito. La tiara, infatti, oltre alle decorazioni in diamanti, era sormontata da alcune perle nere.

Suzanne Innes-Stubb in oro a palazzo

Le donne della casa reale svedese hanno scelto dei look magnifici per la cena di gala che ha avuto luogo il 23 aprile 2024. Il banchetto era in onore della coppia presidenziale finlandese Alexander Stubb e Suzanne Innes-Stubb. La moglie del primo uomo di Finlandia ha indossato per l’occasione un abito color oro.

Fonte: IPA

Il vestito di Suzanne Innes-Stubb era in raso ed era drappeggiato lungo il suo corpo. Il taglio del vestito della prima donna finlandese era monospalla e con una manica molto ampia. Suzanne Innes-Stubb ha abbinato all’elegante capo d’abbigliamento una collana d’oro che si modellava in intrecci preziosi.