Kate Middleton, ultime notizie. Crisi irrisolvibile con William, salta la decisione cruciale

Kate Middleton e William sono in totale disaccordo: salta l'iscrizione di George alla scuola secondaria ed è costretto a tornare nel vecchio istituto per bambini

La crisi tra Kate Middleton e William è arrivata a un punto morto. Nessuna soluzione è al momento possibile e così George non andrà alla scuola secondaria come la maggior parte dei suoi coetanei.

Kate Middleton e William, disaccordo totale

Kate Middleton sta attraversando un momento molto difficile. La diagnosi di cancro ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia e sebbene sembra stare meglio, è costretta ancora a fare la chemioterapia che dovrebbe andare avanti almeno fino al prossimo autunno.

William le è sempre accanto, forse fin troppo. Anche l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, che lo conosce molto bene, sostiene che il Principe è quasi soffocante con Kate, tanto vuole proteggerla ed è preoccupato per le sue condizioni di salute.

Ma non è solo la malattia della Principessa del Galles a mettere a dura prova il suo matrimonio con William. Infatti, stando a fonti vicine alla coppia, lei e il marito hanno continue discussioni sull’istituto cui iscrivere George, che ha appena compiuto 11 anni il 22 luglio. La maggior parte dei suoi coetanei inizierà la scuola secondaria il prossimo settembre, ma per lui non sarà così. E il motivo è alquanto sorprendente.

William e Kate sono in disaccordo e non riescono a prendere una decisione in merito. Insomma, si trovano in una situazione di stallo e non trovano una soluzione che possa soddisfare entrambi. Di conseguenza, dopo le vacanze estive George tornerà alla sua attuale scuola, la Lambrook, frequentata anche dai suoi fratelli più piccoli, Charlotte e Louis, e non andrà alla secondaria.

George salta la scuola secondaria a settembre

Invece, secondo il sistema scolastico inglese, la scuola primaria va dai 4 agli 11 anni, la secondaria – che avrebbe dovuto iniziare George – dagli 11 ai 16 e le superiori dai 16 ai 18 anni.

Dunque, il fatto che il primogenito di William e Kate rinvii il suo ingresso nella scuola secondaria non dipende dall’educazione particolare che deve ricevere il futuro Re britannico, ma da una crisi tra mamma e papà che gli impedisce di proseguire in modo lineare i suoi studi. Una situazione imbarazzante.

Questo non significa però che la sua istruzione subirà un arresto, perché la Lambrook educa i bambini fino all’età di 13 anni e poi li indirizza in un altro istituto, scelto dai genitori.

William vorrebbe che il figlio frequentasse Eton, la sua scuola e quella di Harry. Ma Kate non è convinta, teme che George possa venire bullizzato in un ambiente così esclusivo e competitivo. Si tratta infatti di un collegio maschile, la cui retta ammonta a 17mila sterline al trimestre, ed è frequentato dall’alta società britannica.

Kate preferirebbe una realtà più familiare e tranquilla come quella che trovato al Marlborough College che per altro aveva visitato lo scorso autunno in prospettiva di iscrivere George.

William però non è d’accorso con sua moglie e vorrebbe che il suo primogenito fosse educato a Eton. Pare però che il collegio accetti solo quei ragazzi che hanno fatto domanda d’ingresso al compimento del decimo anno di età. Non è chiaro se i Principi del Galles abbiano già effettua la preiscrizione oppure contano sul prestigio di avere tra i banchi di scuola un altro futuro Re.

In ogni caso, al momento tutto è rinviato al prossimo anno, perché appunto Will e Kate non trovano un accordo.