Kate Middleton, il segreto su George che intende mantenere il più a lungo possibile

William e Kate Middleton intendono custodire gelosamente il nome della scuola che George frequenterà il prossimo anno: il motivo è serio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e George

Kate Middleton e William custodiscono un segreto che riguarda il loro figlio maggiore e futuro Re, George. Questo per preservare la sua privacy e la sua incolumità. Anche se prima o poi dovranno rivelarlo. Il mistero riguarda la scuola che il loro primogenito frequenterà il prossimo anno.

Kate Middleton, la nuova scuola di George

Infatti, a settembre 2026 George inizierà la scuola secondaria, quindi non frequenterà più la Lambrook School assieme a Charlotte e Louis. Lo scorso anno William e Kate Middleton hanno dovuto decidere dove iscriverlo. E per mesi si sono inseguite indiscrezioni sui papabili istituti dove George potrebbe studiare.

La decisione è stata presa e secondo fonti vicine a Kensington Palace si tratterebbe di Eton, il college frequentato da William e Harry. Ma non ci sono certezze. Pare infatti che Kate non era favorevole a una scuola maschile e avrebbe preferito iscrivere George al Marlborough College dove ha studiato lei.

Di fatto, ancora non è noto dove andrà a studiare George e probabilmente non lo si saprà fino al prossimo anno. Anzi pare che William e Kate intendano mantenere il più stretto riserbo fino all’ultimo, quindi l’ufficialità probabilmente ci sarà solo a settembre 2026, quando probabilmente il Palazzo farà un comunicato.

Kate Middleton, perché mantiene il segreto su George

Tanta segretezza non è un capriccio, ma è motivata dalla necessità di mantenere protetto il Principe dai paparazzi e dalla curiosità dei media.

L’esperta in questioni reali, Melanie Sanderson, ha spiegato il silenzio di William e Kate. “Sanno che questa scuola e i futuri compagni di classe di George saranno sotto i riflettori”. E ha proseguito: “Quindi probabilmente cercheranno di ridurre al minimo questa esposizione, per permettere al figlio di iniziare la sua nuova scuola nel modo più tranquillo possibile”.

Per il Principino si tratta in effetti di un passo importante che ha diritto di affrontare nel modo migliore, godendosi il momento e solo le emozioni positive. Perciò, è importante per William e Kate eliminare le pressioni inutili, dettate dalla morbosità dei media. Il primo giorno di scuole, di qualunque grado sia, non è mai semplice, figuriamoci se hai gli occhi del mondo puntati addosso.

La Principessa del Galles ha proprio tenuto recentemente un discorso sull’importanza di vivere bene i primi anni di vita e questo vale anche per l’adolescenza, un periodo di crescita delicato.

Comunque sia, l’esperta ritiene che è altamente probabile che William e Kate abbiano scelto Eton. “Credo che Eton sia la scelta più probabile per il Principe George“. L’istituto è descritto come “tradizionale, radicale, che travolge le aspettative e piena di ragazzi sicuri di sé, senza la minima traccia di presunzione”. Valori che sono fondamentali per la nuova generazione dei Reali.

William ha già le idee chiare sulla Monarchia del futuro che non abbandonerà la tradizione ma è tutta rivolta alla modernità. Soprattutto, l’integrità morale sarà mantenuta alta. Il Principe del Galles non vuole vivere un altro scandalo come quello causato dall’amicizia ambigua di Andrea con Epstein.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!