Kate Middleton, presa la decisione più importante per George

Kate Middleton e William hanno finalmente deciso a quale scuola iscrivere il prossimo anno George. Dopo mesi di incertezze e ripensamenti, sarebbero arrivati a un dunque. E ad averla vinta è proprio la Principessa del Galles.

Kate Middleton, la decisione sulla scuola di George

Sia Kate Middleton che William vogliono dare ai loro figli un’educazione il più normale possibile, anche se sono consapevoli che i loro figli, in particolare George che sarà Re, necessitano di una istruzione che li prepari per il loro futuro ruolo.

Se i Principi del Galles sono assolutamente concordi nel voler proteggere la privacy dei figli, si sono scontrati sulla scelta della scuola superiore di George. William voleva che si seguissero le tradizioni e che il loro primogenito frequentasse Eton, proprio come hanno fatto lui e suo fratello Harry. Ma anche

Ma Kate era contraria. Infatti, ritiene l’istituto maschile troppo antiquato e rigido. Lei da sempre propendeva per il Marlborough College, ossia la sua scuola.

Stando a fonti vicine alla coppia, il problema della scuola secondaria di George era diventato tema di discussione quotidiana che a volte sfociava in vere e proprie litigate.

Verso la fine dello scorso anno si pensava che William e Kate fossero arrivati a una decisione, dando per assodato che il futuro Re britannico avrebbe seguito le orme della mamma. Poi però durante le vacanze di Natale trapelò la notizia che la Principessa aveva visitato alcuni prestigiosi istituti di Londra, provando che ancora non avevano trovato un istituto che soddisfacesse le esigenze di entrambi.

Ma adesso pare proprio che la decisione sia stata effettuata definitivamente, anche perché il tempo sta per scadere. Kate l’ha spuntata sul marito e George andrà al Marlborough College, anche se è piuttosto distante dall’Adelaide Cottage a Windsor dove abitano. Dunque, è probabile che il primogenito dei Principi del Galles sarà costretto a dormire nel collegio.

A dare per certa la notizia è l’esperta in questioni reali Charlotte Griffiths che ha affermato che George e dopo di lui Charlotte e Louis frequenteranno la scuola del Wiltshire da 59.000 sterline all’anno.

Kate Middleton impone la sua scelta su William

“Questo perché Marlborough, a differenza di Eton, è un istituto misto. Gordonstoun, l’austero collegio scozzese frequentato dal principe Carlo (e detestato) nei primi anni Sessanta, era all’epoca un istituto riservato esclusivamente ai ragazzi”, ha spiegato l’esperta.

Parlando nel programma How To Make a Monarch su Channel 5, la Griffiths ha spiegato che Kate “amava tantissimo Marlborough” e che spera che anche i suoi figli abbiano bellissimi ricordi di quel posto. “Vorrebbe davvero che i suoi figli vivessero un’esperienza simile e che fossero felici prima di ogni altra cosa”, ma questo – ha aggiunto l’esperta – è un approccio convenzionale al tema dell’istruzione. Probabilmente William ragiona in modo differente.

In ogni caso, Kate ha imposto la sua scelta a William, basandosi non solo sulla sua esperienza personale ma anche sul consiglio di persone esperte per individuare la scuola perfetta in cui formare un futuro monarca resiliente e equilibrata.