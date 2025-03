Kate Middleton, William ha ceduto: “Ne ho abbastanza”. La testimonianza del fotografo

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono preoccupati che i loro bambini, George, Charlotte e Louis, possano soffrire per l’esposizione mediatica cui sono costretti. I Principi del Galles sono consapevoli che l’infanzia dei loro figli non può essere “normale” ma si sforzano di proteggere più che possono la loro privacy e di trovare il giusto equilibrio tra i doveri istituzionali e il rispetto dei bisogni e degli spazi dei piccoli che stanno crescendo.

Kate Middleton adora fare la mamma

Mentre Kate Middleton si sta preparando ad apparire alla cerimonia del Commonwealth Day, dopo che lo scorso anno è stata costretta a saltarla a causa del cancro, non trascura mai i suoi figli. Ha persino saltato la serata di gala dei Bafta per concedersi una vacanza ai Caraibi in famiglia. Con la malattia i suoi bambini e suo marito William sono diventati la sua priorità e li antepone anche ai doveri di Corte.

Kate adora fare la mamma e lo ha dichiarato più volte. Mai come dopo il cancro, però, vuole godersi i suoi figli, stare accanto a loro e vederli crescere. Li coinvolge in tutte le attività adatte alla loro età, come quando ha condiviso su Instagram i loro disegni o la foto che Louis le ha scattato nel bosco che ha usato per celebrare la Giornata della lotta contro il cancro.

Kate Middleton e William, la principale preoccupazione per i figli

La Principessa del Galles condivide con suo marito William il desiderio che i tre figli crescano felici, che possano soddisfare i loro desideri infantili come qualunque altro bambino. Certamente, danno loro un’educazione che li prepari ai loro ruoli istituzionali, specialmente George, che un giorno sarà Re.

Per questo li coinvolgono in tutte quelle cerimonie dove è necessaria la loro presenza, anche se a volte sono lunghe e noiose per dei bambini della loro età. Ma gradualmente li stanno abituando a partecipare a tali eventi pubblici, insegnando loro senza eccesive imposizioni come ci si deve comportare.

Su una cosa però non transigono, il rispetto della privacy dei loro figli. Sono William e Kate a decidere quando farli apparire in pubblico e quali foto far pubblicare. Vogliono infatti evitare che siano vittime dell’attenzione morbosa dei media, come è accaduto quando il Principe del Galles e suo fratello Harry erano piccoli.

Anche se Carlo e soprattutto Diana cercarono di proteggerli, le esigenze di Corte venivano sempre davanti a tutto. E in generale la sensibilità sociale sul tema era diversa negli anni Ottanta e Novanta. Così, i fotografi seguirono William, Harry e Diana al parco dei divertimenti, così i due fratelli erano costretti a farsi immortalare anche quando erano in vacanza.

Kate Middleton, lo sfogo di William

Recentemente il fotografo reale Arthur Edwards ha raccontato nel documentario di Channel 5 Prince George: How to Make a Monarch un episodio di quando William era bambino.

Edwards seguì il Principe, come richiesto dal Palazzo, in una vacanza sulla neve in Svizzera. William aveva circa 9 o 10 anni. Il fotografo doveva immortalarlo mentre si divertiva a sciare, ma in realtà il primogenito di Carlo e Diana non era affatto felice.

William, quasi disperato e in lacrime, si rivolse a Edwards, come lui stesso ha raccontato, pregandolo: “Per favore Arthur, niente più foto, niente più foto. Ne ho abbastanza“. “Aveva circa nove o dieci anni – ha proseguito il fotografo – . Era molto triste, ne aveva abbastanza e quando ci ripenso, mi dico: ‘Mio Dio, quanto ha sofferto’. Per questo William è determinato a non far rivivere la stessa cosa ai figli”.