Kate Middleton e William saltano i Bafta. È ufficiale, grande delusione

È ufficiale: Kate Middleton e William non parteciperanno ai Bafta il prossimo 16 febbraio. Negli scorsi giorni erano circolate voci che la Principessa non avrebbe sfilato sul red carpet perché desiderosa di stare coi figli, George, Charlotte e Louis che sono in vacanza.

Kate Middleton e William non vanno ai Bafta

Una nota di Palazzo ha reso ufficiale che i Principi del Galles non saranno presenti alla serata di gala dei Bafta. A dir la verità, si parla solo di William e non di Kate Middleton, ma difficilmente quest’ultima potrebbe parteciparvi senza il marito, dato che lui è il patrono dell’evento, e non lei.

Nel comunicato ufficiale non è specificata la motivazione di questa assenza. Da escludere però impegni dell’ultima ora e l’esigenza di sostituire Re Carlo perché indisposto.

William, il comunicato del Palazzo

Dunque, nella nota si apprende che William salterà la cerimonia di premiazione dei Bafta questo fine settimana, ma sosterrà i talenti del futuro aiutando i giovani registi a girare un film.

William aveva partecipato all’evento lo scorso anno, da solo senza Kate Middleton che aveva appena iniziato la sua battaglia contro il cancro. Pare comunque che il Principe non avesse in programma di presenziare alla cerimonia del 16 febbraio. L’idea che lui e la moglie avrebbero presenziato al gala 2025 è nata da un’indiscrezione che li dava per certi e invece la loro presenza non era nemmeno in agenda. Resta il mistero del perché sono emersi tali rumors.

Questo per chiarire che non si tratta di un forfait o di un ripensamento, come si è creduto in un primo momento. Probabilmente, William e Kate avevano già programmato di non esserci in considerazione che i Bafta 2025 coincidono con le vacanze di febbraio dei tre bambini. È noto che i Principi del Galles ci tengono particolarmente a occuparsi personalmente dei figli. In particolare, dopo la malattia, Kate ha rivisto le sue priorità mettendo in primo piano la famiglia. Mentre in passato la Corona veniva comunque prima di tutto. Per questo voci di corridoio avevano già affermato che Kate non ci sarebbe stata.

Kate Middleton e l’impegno di William

William dal 2010 è presidente della British Academy of Film and Television Arts, succedendo all’attore e regista Richard Attenborough.

Non tutti gli anni, da quando è presidente, William ha presenziato alla cerimonia, anzi sono pochissime le edizioni a cui ha partecipato.

In ogni caso, il suo impegno è costante e rivolto in particolare alle nuove generazioni di cineasti. Così, ha in programma una visita alla London Screen Academy, un istituto di istruzione superiore a Highbury creato per affrontare la carenza di competenze e la mancanza di diversità nel settore cinematografico e creativo del Regno Unito. Come sempre, l’istituto si trasformerà in un set cinematografico, il film su cui lavoreranno gli studenti si chiama Melomania e i giovani cineasti spiegheranno il loro coinvolgimento al Principe, che visiterà il set e li aiuterà a girare una scena.