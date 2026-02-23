Kate Middleton e William sotto pressione ai Bafta: l’ammissione sul periodo “non calmo”

IPA Kate Middleton e il Principe William ai Bafta

Non è stata una settimana facile per i Principi del Galles: Kate Middleton e il Principe William stanno affrontando le conseguenze dell’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor. William è stato tra i primi promotori a incoraggiare suo padre, Re Carlo III, a prendere delle decisioni drastiche su Andrea. Sui Galles ricade ora la pressione più grande: se il Regno di Carlo sembra destinato a essere di “transizione”, sono Kate e William a rappresentare il futuro della Monarchia. Ai Bafta, William ha ammesso di non essere in uno “stato di calma”: una dichiarazione potente, che rompe con la filosofia della Regina Elisabetta, da sempre contraria a rivelare i propri sentimenti ed emozioni.

Kate Middleton e il Principe William ai Bafta: la confessione

Non sono mancate le pressioni pubbliche per Kate Middleton e il Principe William: Andrea Mountbatten Windsor è stato arrestato il 19 febbraio, nel giorno del suo compleanno. Kate è stata già vista in pubblico prima dei Bafta, ma l’evento sul red carpet ha rappresentato la prima uscita di coppia pubblica. La Monarchia è in crisi, ma i Galles resistono: hanno sempre avuto una forte presa sui sudditi, e ai Bafta hanno sempre conquistato tutti, con look studiati appositamente per loro.

A sorprendere, tuttavia, è stata l’ammissione di William: ha confidato di non essere in uno stato “calmo”. Lo ha fatto in occasione di una domanda: non ha ancora visto il film Hamnet, perché “ho bisogno di essere abbastanza calmo e al momento non lo sono. Lo conserverò”. Non sono mancati, inoltre, dei provocatori: come è accaduto già a Carlo nei giorni scorsi (è stato fortemente contestato), anche a William è stata rivolta una domanda sul futuro della Monarchia. Molti hanno espresso delle preoccupazioni a riguardo: la Monarchia è in pericolo? William è apparso tuttavia calmo e composto, ma anche abbastanza serio.

Kate, il momento di tenerezza con William

I Principi di Galles hanno chiuso il red carpet dei Bafta, declinando però le classiche foto di rito. Proprio in quegli attimi concitati è emerso un dettaglio intimo: prima di prendere posto, William ha appoggiato affettuosamente una mano sulla schiena di Kate. Una scena chiara, analizzata a fondo da Judi James, l’esperta che studia il linguaggio del corpo della coppia da quattordici anni: un gesto che ha anche rivelato l’evidente bisogno di supporto da parte dell’erede al Trono.

“Kate ha sfoggiato un altro impeccabile look da star del red carpet, anche se il suo linguaggio del corpo e il suo stile suggeriscono una narrazione più morbida, più familiare e accessibile rispetto ad alcuni dei suoi precedenti look glamour”, ha aggiunto l’esperta. Pur non essendo nata nella Famiglia Reale, in qualche modo è sempre stata più forte, perfettamente in grado di coprire un ruolo del genere, senza mostrarsi troppo o comunque mantenendo la narrazione senza sbavature. Ma le pressioni e le tensioni sono solo una parte della storia: Kate e William sono più determinati che mai nell’aiutare Re Carlo a mantenere l’immagine pubblica della Monarchia, dopo lo scandalo e l’arresto di Andrea. Riusciranno nell’intento di salvare “The Firm” dall’ora più buia?