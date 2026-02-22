Kate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandalo

Getty Images Kate Middleton

Da tempo era atteso il ritorno di Kate Middleton ai Bafta, gli “Oscar inglesi”: sul tappeto rosso, al fianco del Principe William, c’era anche lei, la Principessa del Galles, in un abito bicolor del 2019 di Gucci. Scelta perfetta per la Principessa, che mai come in questo momento è sotto la lente di ingrandimento: ogni giudizio negativo minerebbe ancor di più le fondamenta della Monarchia.

Kate Middleton, il look per il ritorno ai Bafta

Puro glamour per Kate Middleton e il Principe William sul red carpet dei Bafta Awards 2026: la Principessa mancava dal 2023 a questo appuntamento importante. Due le scelte azzeccate, ma Kate difficilmente farebbe un passo falso a un evento simile (in particolare ora che la Famiglia Reale è al centro di una crisi senza precedenti dopo l’arresto di Andrea): l’abito riciclato e il meraviglioso beauty look, con una cascata di onde lucidissime.

Getty Images

L’abito Gucci bicolor, sulle tonalità del rosa, è stato abbinato a una pochette di Prada in velluto bordeaux. Spesso Kate è stata definita la “Regina del riciclo” per la sua maestria di riproporre alcuni degli abiti più belli senza però scadere nel “già visto”. Aveva indossato questo stesso vestito nel 2019, per una cena di gala. L’apparizione con William alla Royal Festival Hall di Londra per la cerimonia annuale di premiazione del cinema – i Bafta sono gli “Oscar inglesi” – è il primo impegno pubblico di “coppia” dopo che Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato e rilasciato dopo quasi 12 ore di interrogatorio.

La scelta vincente della Principessa del Galles

Corpetto in tessuto arricciato, cintura in velluto, gonna fluida, accessori regali (orecchini Grenville Chandelier, il bracciale in diamanti della Regina Mary), ma soprattutto onde morbide e lucenti, oltre che l’immancabile anello di fidanzamento: Kate Middleton, per il suo ritorno sul tappeto rosso dei Bafta, non ha sbagliato un colpo, nemmeno per le scarpe, décolleté in cristallo firmate Gianvito Rossi, tra i preferiti della Principessa.

L’apparizione di Kate Middleton ai Bafta è da sempre un’ispirazione: il suo modo di raccontare la moda e la sua narrazione dello stile ricorda in parte quella di Lady Diana. Ha da sempre preferito abiti lunghi e fluenti (non è stata fatta eccezione in questo caso), acconciature morbide, in grado di valorizzare i lineamenti del suo volto. Anche per quanto riguarda i colori, non ci sono grossi contrasti e questa scelta di riciclare un abito del 2019 è vincente.

Non è il primo impegno in pubblico di Kate da quando Andrea è stato arrestato, ma è di certo un appuntamento importante: gli occhi del mondo sono puntati sui Bafta e – purtroppo – sulle conseguenze dello scandalo di Andrea, che è stato arrestato con l’accusa di “condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica”. Kate avrebbe potuto indossare un abito nuovo, ma non è il momento di mostrarsi fragili, né di creare nuove crepe: il riciclo “sicuro”, il sorriso perfetto. La narrazione è totalmente nelle mani dei Galles, e con Kate al suo fianco, anche William ritrova consensi, ma entrambi sono consci che da questo momento in poi la pressione sarà tutta sulle loro spalle.