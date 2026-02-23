Kate Middleton ai BAFTA 2026, il bracciale di diamanti che pochissime hanno indossato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’apparizione di Kate Middleton e William ai BAFTA 2026 ha fatto molto discutere in tutti i sensi. Da un lato, la Principessa del Galles ha lasciato tutti senza fiato con l’abito di Gucci, dall’altro lei e il marito sono stati criticati per aver partecipato a un evento glamour poco dopo il clamoroso arresto di Andrea Mountbatten-Windsor. Ma c’è un altro dettaglio che non è stato trascurato, il bracciale di diamanti appartenuto alla Regina Mary che in pochissime hanno osato indossare. Procediamo con ordine.

Kate Middleton, il look non scontato ai BAFTA 2026

Nelle ultime edizioni dei BAFTA cui ha partecipato, Kate Middleton ha sempre optato per abiti da sera bianchi. Tutte le sei volte che ha camminato sul red carpet di questo evento, prima del 2026, ha scelto brand inglesi, in cinque occasioni Alexander McQueen, in una Jenny Packham. Dunque, ci si aspettava che continuasse nella tradizione.

Invece, Kate si è presentata con il suo magnifico abito rosa riciclato di Gucci, indossato per la prima volta nel 2019. E William si è coordinato con una giacca in velluto bordeaux di Armani. Un omaggio al made in Italy che è stato interpretato come un riferimento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appena concluse. O forse è un riferimento alla Milano Fashion Week.

Kate Middleton, un tripudio di diamanti

Data la serata di gala, la Principessa del Galles ha impreziosito il suo look con alcuni dei gioielli più importanti della Corona. E anche in questo caso la scelta non è stata semplicemente estetica.

Come è noto, la Monarchia sta vivendo la più grave crisi istituzionale dall’abdicazione di Edoardo VIII a causa di Andrea, arrestato e poi rilascia ma ancora indagato per abuso d’ufficio.

William e Kate si sono dovuti presentare in pubblico, in uno degli eventi più seguiti al mondo, dopo i fatti incresciosi, e la loro apparizione doveva servire non solo per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica sui legami tra Andrea ed Epstein, ma anche per ridare prestigio all’immagine della Monarchia.

E così hanno fatto, anche se non è stato facile, come ha dichiarato il Principe. Dunque, se questo era l’obiettivo, la scelta di certi gioielli della Corona acquista un importante valore simbolico.

Kate si è presentata sul red carpet con gli orecchini Greville Chandelier, creati da Cartier nel 1918-1929 e lasciati in eredità alla regina Elisabetta, la regina madre, da Dame Margaret Greville nel 1942. La Regina Elisabetta II li ha indossati molto spesso durante il suo lungo regno.

Invece, Lady Middleton solo tre volte fino ad ora, la prima nel 2023 in occasione delle nozze del Principe Hussein di Giordania con Rajwa, poi più recentemente al Royal Variety Performance. E infine ai BAFTA 2026.

Kate Middleton, il bracciale della Regina Mary

Kate ha aggiunto un ulteriore punto luce al suo look dei BAFTAcon il bracciale di diamanti Queen Mary, un pezzo davvero straordinario, riservato solo alle occasioni reali più scintillanti.

Come suggerisce il nome, il gioiello fu originariamente progettato per Mary di Teck, moglie di Re Giorgio V. Composto da barre di diamanti in stile art déco, il gioiello fu creato negli anni ’20, più o meno nello stesso periodo in cui fu indossato dalla Regina Maria in un ritratto. In quell’occasione lei lo portava come girocollo. Non è noto se il gioiello fosse originariamente stato progettato come collana o come bracciale.

Dopo la morte della regina Mary nel 1953, il girocollo non fu più visto per oltre 20 anni, quando riapparve al polso della regina Elisabetta, la Regina Madre, che lo usò come bracciale. Dopo la sua morte nel 2002, il braccialetto fu ereditato dalla Regina Elisabetta II.

Kate lo ha indossato per la prima volta nel 2015, poi nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Per qualche anno è rimasto in cassaforte, finché lo scorso novembre lo ha sfoggiato alla Royal Variety Performance. E di nuovo ai BAFTA.

