Kate Middleton incanta alla Royal Variety Performace

Kate Middleton non ha tradito le attese: dopo due anni torna al Royal Albert Hall ed è semplicemente magnifica. William innamorato

Kate Middleton ha lasciato tutti senza fiato al suo ingresso al Royal Albert Hall. Era dal 2023 che mancava all’appuntamento alla Royal Variety Performance e la sua assenza lo scorso anno si è sentita. D’altro canto, la Principessa del Galles aveva da poco terminato la chemioterapia e la ripresa dei doveri di Corte è stata graduale.

Kate Middleton magnifica alla Royal Variety Perfomance

Kate Middleton è stata la vera diva della serata. Gli occhi del pubblico, delle celeb presenti e i media di tutto il mondo erano tutti puntati su di lei. E la Principessa del Galles non ha deluso le aspettative sfoggiando uno dei suoi look da sera più belli.

Raggiante, è arrivata al fianco di William. La coppia negli ultimi tempi si mostra sempre più unita e in perfetta sintonia. Adesso il Principe e la Principessa del Galles non hanno più paura di mostrare in pubblico il loro affetto e con gesti seppure discreti lo manifestano. Bastano infatti uno sguardo, lo scambio di un sorriso o una mano che sfiora la spalla dell’altro per rivelare quanto siano coesi.

Non hanno certo bisogno di ostentare il loro amore camminando mano nella mano, come dei vip qualunque, come facevano e fanno ancora Harry e Meghan Markle. William e Kate, pur avvicinandosi sempre più alla gente comune, mantengono quel piccolo distacco che li distingue come future teste coronate.

Kate non presenziava a questa serata di gala dal 2023. Lo scorso anno non partecipò a causa della malattia. Ma in ogni caso, la sua presenza non è richiesta in tutte le edizioni. Infatti, è la sesta volta che lei e William vi partecipano. Ma l’annuncio del Palazzo ha fatto piacere a tutti.

