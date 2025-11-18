Kate Middleton alla Royal Variety Performance dopo due anni: il look da favola

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William partecipano alla Royal Variety Performance dopo due anni. La serata di gala che apre gli eventi delle festività natalizie è l’occasione perfetta per la Principessa del Galles di indossare uno dei suoi favolosi abiti da sera.

Kate Middleton alla serata di gala

Si tratta di un grande ritorno per Kate Middleton e suo marito William a una delle serate evento più glamour di Londra. Il Principe e la Principessa del Galles sono attesi al Royal Albert Hall per Royal Variety Performance, il gala benefico che vede sempre la partecipazione di un membro senior della Famiglia Reale.

Il Palazzo ha confermato che le star reali quest’anno sono William e Kate. Si tratta della loro sesta apparizione all’evento e nel 2024 la loro assenza ha pesato moltissimo, anche perché furono costretti a non partecipare a causa del cancro che ha colpito la Principessa del Galles.

Il suo ritorno al Royal Albert Hall significa anche un ritorno alla normalità, come se il tumore appartenga totalmente al passato, anche se è evidente che continua ad essere sotto osservazione.

La Royal Variety Performance si tiene il prossimo 19 novembre. La serata è organizzata dalla Royal Variety Charity, che sostiene coloro che hanno lavorato professionalmente nel settore dell’intrattenimento. Per questo motivo durante la serata William e Kate avranno modo di incontrare diverse celeb del mondo dello spettacolo.

Un organizzatore della serata ha detto di essere “emozionato” dopo aver appreso che i Principi del Galles parteciperanno all’evento.

La serata è condotta da Jason Manford, un comico e presentatore molto noto nel Regno Unito. In cartellone sono previste un’esclusiva performance di Paddington The Musical e quella del cast parigino di Les Misérables.

La prima edizione dell’evento benefico si tenne nel 1912 al Palace Theatre di Londra, alla presenza delle Loro Maestà Re Giorgio V e la Regina Mary. Mentre nel 2024 presenziò Re Carlo, patrono della Royal Variety Charity.

Kate Middleton, l’abito da favola

Kate sicuramente sfrutterà la sera per sfoggiare uno dei suoi magnifici abiti da sera. A questi eventi, per quanto istituzionali, può sicuramente osare di più che a una serata di gala a Buckingham Palace alla presenza di capi di Stato o diplomatici.

Nel 2023 la Principessa aveva indossato un lungo abito blu petrolio con maniche a cappa e impreziosito da cristalli sul girocollo, firmato Safiyaa. Nel 2021 invece aveva optato per un abito scintillante verde di Jenny Packham. Nel 2019 Kate sedusse con un abito in pizzo nero di Alexander McQueen, stile molto simile al look presentato nel 2014. Nel 2017, quando era incinta di Louis, optò per un abito da Cenerentola celeste scintillante.

Quest’anno Kate potrebbe incantare tutti sfoggiando un abito tra i suoi brand preferiti, certamente sarà in stile neoromantico e da favola. Ma tutte le opzioni sono aperte e quindi la Principessa del Galles potrebbe continuare col trend dell’ultima edizione cui ha partecipato e quindi sceglie un modello diverso dal suo stile consueto