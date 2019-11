Kate Middleton è da sogno tra pizzi e trasparenze alla Royal Variety Performance

editato in: da

Kate Middleton e William hanno assistito per la terza volta da quando sono sposati al Royal Variety Performance.

Anche in questa occasione la Duchessa di Cambridge non ha deluso le attesa, incantando il mondo con un look da favola. Come fa per tutti gli eventi più formali, Kate sceglie un abito firmato da Alexander McQueen, il brand del suo abito da sposa, dei tre look per i battesimi dei figli, dell’outfit per il matrimonio di Harry e Meghan, tanto per intenderci.

Per lo show al Palladium Theater di Londra, Lady Middleton ha optato per un lungo abito, romantico, in pizzo nero, osando addirittura con la schiena nuda, trasparenze e forme aderenti che accarezzano la sua silhouette. La scelta di un modello che mette in risalto le forme del corpo forse è stato dettato dall’esigenza di togliere ogni dubbio sulla presunta quarta gravidanza, voci che si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il fermento degli scommettitori. Anche perché sia nel 2017 che nel 2014, quando assistette allo spettacolo, era incinta. E lo scorso anno, quando andò Meghan Markle, anche lei era in dolce attesa.

Tra le pieghe dell’abito di Kate però non spunta nessun pancino arrotondato, anche se la scelta di un taglio a vita alta potrebbe far sospettare che ci sia la volontà di nascondere qualcosa. Al momento nulla però può dirsi con certezza, se non che Lady Middleton è splendida e sorride raggiante al fianco di William.

Il look della Duchessa si completa con scarpe dal tacco vertiginoso e clutch nere, entrambe di Jimmy Choo. Importanti orecchini con goccia di perla di Erdem e l’anello di fidanzamento che fu di Diana sono gli unici gioielli che indossa.

Lei e William sono in perfetta sintonia e durante lo spettacolo sembrano dimenticare le tensioni con Meghan e Harry che stanno mettendo a dura prova la Regina e l’intera Famiglia Reale.