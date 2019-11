Kate Middleton incinta? Spuntano su Instagram le vecchie foto al Royal Variety

editato in: da

Kate Middleton incinta? Foto dal passato su Instagram

Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta, gli scommettitori d’Oltremanica ne sono convinti e il motivo sarebbe la sua partecipazione alla Royal Variety Performance.

I rumors della quarta gravidanza circolano ormai da mesi, tra presunte prove, pancini sospetti e smentite. Sta di fatto che questa volta i bookmaker di Ladbrokes danno 6 a 10 l’annuncio della dolce attesa entro il 2020. L’indizio schiacciante sarebbe la presenza di Kate e William al gala a favore della Royal Variety Charity, di cui la Regina Elisabetta è patrona. Si tratta di uno show speciale, istituito nel 1912, per raccogliere fondi a favore dell’associazione benefica voluta da Re Giorgio V a sostegno delle persone in difficoltà.

Ma quale connessione c’è tra la Royal Variety performance e la gravidanza di Kate Middleton? Ebbene le uniche due volte in cui la Duchessa di Cambridge si è presentata all’evento era incinta: nel 2014 mentre aspettava Charlotte e nel 2017 mentre aspettava Louis. Dunque, perché dovrebbe interrompere la dolce tradizione? Secondo gli scommettitori inglesi, la presenza di Lady Middleton allo show sarebbe una prova incontrovertibile della gravidanza in corso. L’anno scorso vi partecipò Meghan Markle ed era incinta.

Intanto, i Duchi di Cambridge hanno pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale alcune foto di Kate protagonista delle precedenti edizioni, in cui tra abiti scintillanti e di pizzo nero rivelava curve appena accennate della dolce attesa. Tra gli scatti spunta anche un’immagine della Regina Elisabetta risalente al 1952 quando si presentò al Palladium Theater indossando tiara e stola di pelliccia, in compagnia di suo marito Filippo e della sorella, la Principessa Margaret. Allora sua Maestà però non era incinta.