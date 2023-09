Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta? I rumors sulla gravidanza sono tornati a circolare insistentemente, soprattutto dopo che la sua partecipazione al viaggio a Singapore in cui avrebbe dovuto accompagnare William per l’Earthshot Prize sembra sia saltata definitivamente.

Kate Middleton e la quarta gravidanza

È da anni che a cicli alterni viene data per sicura la quarta gravidanza di Kate Middleton. Lei non ha mai nascosto di volere un altro figlio, così come suo marito William non ha mai nascosto di non volerne, perché l’idea di avere un altro neonato per casa lo terrorizza. Poi è morta la Regina Elisabetta e William e Kate sono diventati il Principe e la Principessa del Galles, un ruolo molto impegnativo, anche in considerazione del fatto che Re Carlo ha voluto ridurre i ruoli senior all’interno della Famiglia Reale. Senza contare che Harry e Meghan Markle sono definitivamente fuori gioco.

Gli impegni istituzionali e familiari hanno reso praticamente impossibile il pensiero di una gravidanza. Ma adesso che la coppia sembra aver ben ingranato e trovato il giusto equilibrio, l’ipotesi di un nuovo royal baby non è così improbabile. Da qui le nuove voci che Kate potrebbe già essere incinta. Ovviamente le indiscrezioni non sono state commentate dal Palazzo, ma ogni minimo segnale di una possibile dolce attesa viene intercettato e analizzato nei minimi dettagli.

Kate Middleton rinuncia al viaggio a Singapore

È quanto accaduto alla notizia che Lady Middleton potrebbe rinunciare al viaggio a Singapore con William, come riporta il Daily Mail. Pare che Kate non ami molto i viaggi all’estero e questo sarebbe il motivo principale che l’avrebbe portata a dare forfait al marito. Di fatto, nel 2023 ha lasciato l’Inghilterra solo due volte, una per andare al matrimonio del Principe Hussein di Giordania e l’altra a Marsiglia per sostenere la Nazionale inglese di rugby. Non è nemmeno andata a New York per l’Earthshot Prize e la storia si ripeterebbe per il tour di Singapore previsto per il prossimo novembre.

Stando al commentatore del Daily Mail, Kate preferisce stare a casa coi bambini perché la routine scolastica è più importante di ogni cosa. Motivo per cui anche i tre Principini viaggiano pochissimo con mamma e papà. Infatti, George è stato in Australia e Nuova Zelanda quando era molto piccolo, così per Charlotte che è stata in Canada prima di andare a scuola, mentre Louis non si è mai spostato. Insomma, la Principessa del Galles, come hanno dimostrato le foto di lei struccata alla partita di calcio del suo primogenito, antepone i suoi doveri di mamma a qualsiasi altra cosa.

E questo rendere ancora più plausibile che Kate possa aspettare il quarto figlio. Sono molti i magazine di tutto il mondo, da Closer a OK!, che ritengono che la gravidanza sia vicino, se non addirittura sia già in corso. Un commentatore reale ha sottolineato infatti che non ci dobbiamo stupire se i Principi del Galles si stiano preparando ad avere un altro bebè. Questo giustificherebbe la riduzione dei viaggi all’estero di Kate, compreso quello a Singapore.

Nel frattempo Buckingham Palace tace. Infatti, non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale sulla partecipazione o meno di Lady Middleton all’Earthshot Price di Singapore. E meno che meno trapela qualcosa sulla gravidanza.