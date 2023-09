Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton ha approfittato del viaggio a New York di William per visitare la base aeronautica di Yeovilton, nel Somerset, una delle più importanti del Regno Unito. Questa uscita pubblica è diversa da tutte le altre e non solo perché per la prima volta riveste il suo nuovo incarico militare, ma perché stando ai soliti ben informati la Principessa del Galles potrebbe essere davvero incinta per la quarta volta.

Kate Middleton, un settembre ricco di impegni

Kate Middleton sta vivendo un settembre molto intenso a livello di impegni istituzionali e nemmeno la ferita alla mano l’ha fermata. L’abbiamo vista prima in Francia per supportare la nazionale inglese di rugby dove ha indossato il fantastico tailleur bianco di Alexander McQueen, poi con William è andata tra le campagne di Hereford dove ha indossato il blazer di tendenza di quest’autunno. E infine ha visitato la base dell’aeronautica dove si è presentata ancora una volta con un completo giacca e pantaloni, ultra chic, tanto da conquistare gli ufficiali che sembravano rapiti da lei.

Kate sembra perfetta nel nuovo ruolo di Comandante in capo della Fleet Air Arm, titolo ereditato dal Principe Andrea che a causa degli scandali è stato deposto da tutti gli incarichi di Corte. Lady Middleton, accompagnata da alcuni ufficiali, ha potuto vedere come si svolge una giornata tipo dei militari alla base.

Tra l’allestimento delle attrezzature militari, la visita alla torre di controllo del traffico aereo e le discussioni con i soldati, Kate ha anche avuto il tempo di allenarsi con un simulatore di volo in elicottero. La Principessa del Galles è apparsa molto affascinata dalla vita militare, forse perché anche suo marito William è stato un pilota dell’elisoccorso. Ma c’è chi sospetta che la sua serenità sia dovuta a un altro dolce motivo.

Kate Middleton incinta per la quarta volta

Stando al magazine In Touch Kate potrebbe essere incinta per la quarta volta. I rumors di una nuova gravidanza si erano finalmente interrotti dopo la morte della Regina Elisabetta, l’8 settembre 2022. Era parso chiaro a tutti che William e Kate divenuti nel frattempo il Principe e la Principessa del Galles non avrebbero potuto trovare il tempo di avere un altro figlio. Ma a distanza di un anno dalla scomparsa della Sovrana, l’ipotesi una nuova dolce attesa si fa più concreta.

William e Kate si sono dimostrati in grado di reggere le nuove responsabilità che Re Carlo ha assegnato loro. E poi un altro Royal Baby a Corte farebbe molto bene alla Monarchia il cui apprezzamento è in calo da parte dei sudditi perché Sua Maestà non ha lo stesso carisma della augusta madre. Dunque, un bebè potrebbe distrarre l’attenzione dalle falle del Re e concentrarla sulle gioie della famiglia, intenerendo i cuori degli inglesi. Senza contare che anche Elisabetta II ha avuto il quarto figlio a molta distanza dal primo.

William e Kate, la gravidanza pianificata

Qualcuno ha però mosso qualche dubbio sulla possibilità che Kate sia incinta considerando i molteplici impegni istituzionali e la gestione dei tre bambini, ma sempre secondo In Touch le numerose visite pubbliche in cui è coinvolta sono solo una sorta di diversivo per coprire le tracce di questa gravidanza.

Lady Middleton e William non intenderebbero lasciare niente al caso e starebbero pianificando le tappe di questa presunta quarta dolce attesa in modo da rafforzare anche il loro ruolo istituzionale.