Kate Middleton, ultime notizie: prima crisi istituzionale con William

William e Kate Middleton stanno vivendo la loro prima crisi istituzionale e il Palazzo li ha lasciati completamente soli. È probabile che tutto questo non sarebbe mai successo se a capo della Monarchia ci fosse stata ancora la Regina Elisabetta.

Kate Middleton abbandonata dal Palazzo

La foto ritoccata di Kate Middleton per la Festa della mamma è un errore strategico imperdonabile ma non sinistro. Una comunicazione sbagliata che è avvenuta in un momento complicato. Non è la prima volta infatti che il Palazzo pubblica immagini modificate e in nessun caso c’è stata una reazione pari a quella che ha travolto la Principessa del Galles.

Ad esempio nel 1999 al matrimonio del principe Edoardo e Sophie, un’immagine del Principe William fu ritoccata per farlo sembrare sorridente. Se ne parlò ma nessuno della Famiglia Reale è dovuto intervenire per scusarsi, malgrado si trattava di una foto ufficiale a un Royal Wedding.

Dunque, perché tanto clamore? Semplice la foto manipolata di Kate è apparsa nel momento più sbagliato, perché tutta la strategia comunicativa sulla malattia della Principessa è stata sbagliata. A cominciare dal primissimo annuncio dell’intervento subito all’addome, avvenuto post factum.

Infatti, il comunicato sollevò i primi dubbi: se l’operazione chirurgica era stata programma – come si legge nel documento – perché non darne notizia prima? Perché non pubblicare una foto di Kate al suo ingresso alla London Clinic dove è stata operata? A tutte queste domande nessuno ha risposto e tale silenzio ha alimentato le teorie complottiste più assurde, compresa quella secondo la quale William avrebbe picchiato la moglie. Quando mancano spiegazioni esaustive, irrazionalità e sensazionalismo si fanno strada.

Fonte: Getty Images

A conti fatti, sembra che Kate sia stata abbandonata a se stessa. Kensington Palace non è riuscito ad arginare le speculazioni e in qualche modo se ne è lavato le mani. Forse è questo che ha spinto la Principessa del Galles a cercare un rimedio per uscire dall’impasse. Da qui la decisione di pubblicare una foto di famiglia rassicurante e quindi perfetta, come le cartoline di Natale che condividono ogni anno.

Nessuno del suo staff avrà osato sollevare perplessità sull’idea e forse nessuno avrà controllato il materiale prima di postarlo. E così il danno è stato fatto. Anche se ha dell’incredibile il fatto che la Principessa del Galles si sia seduta al pc e abbia ritoccato tutta da sola la sua foto. Nemmeno Tom White, il suo segretario privato, l’avrebbe aiutata.

Alla fine Lady Middleton si è dovuta scusare in prima persona e assumersi la colpa di tutto il pasticcio, anche del fatto di essere stata completamente abbandonata dal Palazzo.

Kate Middleton e William, è crisi istituzionale

Questa è effettivamente la prima crisi istituzionale che William e Kate Middleton stanno vivendo dal loro matrimonio, avvenuto nel 2011. Per la prima volta stanno perdendo fiducia e credibilità. L’idea di una Monarchia snella e a ranghi ridotti, voluta da Carlo, mostra tutte le sue falle, perché nel momento in cui qualcuno dei pochi membri attivi non è disponibile per seri motivi di salute, come nel caso di Kate, gli ingranaggi saltano.

Il Principe del Galles è stato visto insofferente per la troppa pressione e persino Camilla ha avuto bisogno di una pausa per riprendersi dall’enorme carico di lavoro che ha sulle spalle a causa della malattia di Carlo.