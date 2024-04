Fonte: IPA Kate Middleton, ultime notizie

Kate Middleton è malata, colpita da un tumore e costretta a sottoporsi a interventi chirurgici e chemioterapia. In un momento così complesso, la Principessa ha scelto di prendersi una pausa dalla vita pubblica, dedicandosi a tempo pieno ai suoi bambini e alla propria guarigione. Così, anche il più dolce dei giorni in memoria della Regina Elisabetta, Kate lo ha trascorso in famiglia, lontano dal rumore della città e dagli indiscreti occhi dei paparazzi.

Kate Middleton si curerà in casa

Nella giornata di domenica 21 aprile, Re Carlo ha scelto di mostrarsi di nuovo in pubblico, stupendo tutti perché tornato di nuovo al volante. Kate Middleton al contrario, che sta combattendo contro la stessa malattia del reale suocero, non si mostra in pubblico ormai da mesi (a esclusione del video social con cui ha comunicato la propria malattia).

La lontananza dalla vita pubblica è un modo per proteggersi e per proteggere i piccoli George, Charlotte e Louis. L’attenzione nei confronti della Principessa e delle sue condizioni di salute è morbosa e Kate non potrebbe permettersi neppure di recarsi in ospedale senza essere assalita da reporter e paparazzi. Così, la Principessa ha scelto – rivela il tabloid britannico Mirror – di curarsi in casa. Sembra che siano in corso i lavori di ristrutturazione di un’ala accanto all’Adelaide Cottage, nel parco di Windsor, per trasformala in una sorta di clinica privata. Così che Kate possa affrontare lì le cure necessarie, recandosi in ospedale solo in caso di necessità urgenti.

Il dolce ricordo di Elisabetta

“Pubblicamente non faranno nulla” ha spiegato Mr Harrold, storico maggiordomo della casa reale, al servizio della Regina Elisabetta prima e, in seguito dei futuri Re Carlo e Regina Camilla. “Ma privatamente – sono le parole di Harrold al Daily Mail – non ho dubbi che faranno un brindisi in suo onore. Sono sicuro che la giornata trascorrerà pensando alla Regina”. Si è celebrato infatti quello che sarebbe stato il 98esimo compleanno della regina se fosse stata ancora in vita.

E deve aver avuto di certo ragione il fedele maggiordomo, perché Kate Middleton e Elisabetta II erano profondamente legate e tra loro scorreva grande stima e inesauribile rispetto. Fin dalla prima volta in cui si conobbero che, stranamente, accadde senza la presenza del Principe William. La prima volta che la futura nipote si presentò alla sovrana fu infatti due anni prima del fidanzamento ufficiale, in occasione del matrimonio di Peter Philip con l’ormai ex moglie Autumn Kelly.

E se gli inizi sono stati formali ma benevoli, con il corso del tempo Kate si è legata sempre più alla più amata tra le regine d’Inghilterra. Al punto che è stato proprio a lei che Elisabetta ha scelto di lasciare in eredità i suoi gioielli più belli. Un dono a chi, come la Principessa del Galles, si è sempre ispirata alla monarca, specie in fatto di stile.