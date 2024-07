Kate Middleton, ultime notizie. “Lei e William nel Castello è un incubo”

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William vivono nell’Adelaide Cottage, a Windsor, dal 2022. Ma esiste un castello che era stato assegnato a loro, così spettrale e lugubre che perfino la Regina Elisabetta rifiutò di soggiornare lì. Si tratta del Forte Belvedere, definito “un incubo” per i Principi del Galles da un’esperta di Interiors Therapy.

Il castello dimenticato destinato a William e Kate Middleton

Kate Middleton sta vivendo con la sua famiglia un periodo difficile, in cura contro il cancro da mesi. La Principessa sta affrontando la chemioterapia preventiva da casa, tra l’Adelaide Cottage, la residenza principale, e Anmer Hall, la casa di campagna dove trascorre la maggior parte dei weekend e delle vacanze.

Mentre Kate è in congedo per curarsi, è infatti apparsa in pubblico in sette mesi solo due volte, l’ultima il 15 luglio a Wimbledon, spuntano diversi dettagli sulla sua vita privata con William. Come ad esempio il fatto che la coppia non ha sottoscritto un accordo prematrimoniale che tuteli entrambi in caso di divorzio.

Un altro particolare rimasto fino ad ora nascosto riguarda la casa che era stata destinata loro dopo il matrimonio. La Regina Elisabetta regalò loro Anmer Hall dove William e Kate vissero fino alla nascita di George. Poi per varie esigenze si trasferirono in un appartamento di Kensington Palace a Londra e infine a Windsor nell’Adelaide Cottage.

Ma a William e Kate era stato assegnato il Forte Belvedere, anch’esso non lontano dal Castello di Windsor, dunque in una posizione comoda e strategica. La coppia però non si è mai trasferita lì. D’altro canto il Belvedere è l’unico castello in cui Elisabetta II non ha mai vissuto. Forse perché la costruzione è troppo vetusta e lugubre.

La storia di Forte Belvedere

Forte Belvedere è stato costruito nel 1750 per il principe William Augustus. Situato nel Windsor Great Park, lo straordinario castello è stato realizzato in stile neogotico e molti membri della Famiglia Reale e Sovrani vi soggiornarono in passato. Dopo il loro matrimonio, si pensò di assegnare la magione a William e Kate.

Fonte: Getty Images

La dimora fu ampiamente ristrutturata da Giorgio IV, che aggiunse una sala da pranzo ottagonale, un annesso a tre piani e un enorme pennone. La regina Vittoria in seguito utilizzò la proprietà come tea house e fu aperta al pubblico negli anni ’60 dell’Ottocento. Il castello fu poi rilevato con un’altra residenza da Edoardo, quando era Principe del Galles. Andò ad abitarvi nel 1929, spendendo molti soldi per restaurarlo. Nel 1936 divenne Re Edoardo VIII e trasferì al castello la sua amante, Wallis Simpson, per amore della quale rinunciò al trono. La proprietà rimase vuota fino al 1955, poi vi abitò il cugino della Regina Elisabetta, Gerald Lascelles.

William e Kate Middleton, energie negative nel castello

Nel 2022 erano emerse voci secondo cui Forte Belvedere era stato assegnato a William e Kate. E l’esperta di Interiors Therapy, Suzanne Roynon, commentò che la proprietà sarebbe stata un incubo per loro, a causa delle “energie negative presenti al suo interno“.

L’esperta parlò di “un trasloco rischioso” che avrebbe potuto travolgere la loro famiglia. Sarebbero stati necessari pesanti lavori di ristrutturazione e sistemazione degli arredi, per evitare il disfacimento del loro legame. Di fatto, come la Regina Elisabetta, anche William e Kate non hanno mai messo piede dentro Forte Belvedere, preferendo molto più saggiamente l’accogliente Adelaide Cottage con le sue sole quattro stanze.