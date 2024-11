Kate Middleton e William spaventati a morte, Harry li aveva avvisati

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono molto spaventati per l’effrazione commessa al Castello di Windsor, a poca distanza dalla loro abitazione, l’Adelaide Cottage. E in un certo senso Harry li aveva avvisati. Le rimostranze del Duca del Sussex sulle lacune nel sistema di sicurezza non erano poi così esagerate, alla luce dei fatti accaduti nella proprietà della Corona.

William e Kate Middleton spaventati dopo il furto a Windsor

Come è noto, due ladri si sono intrufolati nel Castello di Windsor, scavalcando una recinzione alta quasi due metri, entrando nell’area di Shaw Farm, una fattoria all’interno della tenuta. Qui hanno rubato un camioncino nero Isuzu e un quad rosso custoditi in un deposito. Il tutto è avvenuto mentre i Principi del Galles dormivano tranquilli nell’Adelaide Cottage, insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Gli intrusi hanno distrutto un cancello del Castello, utilizzando un mezzo rubato. Si tratta di uno dei punti di accesso usati dalla Famiglia Reale e da William e Kate per gli spostamenti quotidiani.

Questa incursione ha rivelato che i sistemi di sicurezza a protezione dei Principi del Galles hanno delle falle, dato che due ladri sono riuscita a sottrarre dei mezzi agricoli del tutto indisturbati e a fuggire con la refurtiva, senza appunto che nessuna delle guardie del Castello se ne sia accorta e sia intervenuta.

Fonti vicine a William e Kate hanno riferito che i due sono molto preoccupati, anzi spaventati, per quanto successo. Soprattutto temono la sicurezza dei loro tre figli che può essere minacciata in qualunque momento. La recente effrazione è stata definita “spaventosa”.

Arthur Edwards, fotografo ufficiale della Famiglia Reale per lungo tempo, ha sottolineato come William e il suo staff abbia lavorato freneticamente per capire cosa sia successo e cosa non è funzionato nel sistema di protezione. Ha aggiunto che i ladri devono aver sorvegliato i movimenti all’interno del Castello di Windsor per parecchio tempo, per riuscire a intrufolarsi indisturbati.

I due uomini puntavano all’attrezzatura agricola che si trovava in un deposito a 5 minuti dalla casa dei Principi del Galles. Dunque, l’episodio dimostra che un malintenzionato avrebbe potuto raggiungere Will, Kate e i loro bambini senza incontrare ostacoli.

Anche se la tenuta del Castello di Windsor è molto vasta, non giustifica il fatto che chiunque possa sfondarne un cancello e fare quello che vuole, fino ad arrivare a minacciare il futuro Re britannico.

L’avvertimento di Harry

Quanto accaduto a William e Kate, fa ripensare alla battaglia di Harry sulla sicurezza. Il secondogenito di Carlo e Diana è finito in tribunale per pretendere la scorta della polizia ogni volta che torna in Gran Bretagna. L’Alta Corte gli ha dato torto, ma forse Harry aveva ragione a pretendere più protezione.

In un certo senso, il Duca del Sussex ha presagito quanto è accaduto a suo fratello e a sua cognata. Le sue parole, dopo questa effrazione, forse verranno ascoltate con maggiore attenzione, anche da William e Kate.