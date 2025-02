Karim Aga Khan, chi sono i suoi quattro figli

Si è spento a Lisbona, all’età di 88 anni, il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV: la scomparsa del Principe ismailita è stata annunciata su X. “Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto (pace sia con lui), è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia”, la nota diffusa. Imprenditore e filantropo, era tra gli uomini più ricchi del mondo: la sua vita, gli amori e i figli adorati.

Karim Aga Khan, la vita del Principe imprenditore

Nato a Ginevra nel 1936, per molti anni ha vissuto a Nairobi per poi formarsi in Svizzera, nel prestigioso Istituto Le Rosey e laurearsi ad Harvard, nel 1959. Da giovane ha praticato lo sci alpino: ha partecipato da britannico ai Mondiali di Chamonix del 1962, piazzandosi 36esimo nello slalom gigante e ha rappresentato l’Iran ai IX Giochi olimpici invernali di Innsbruck del 1964, classificandosi 59esimo nella discesa libera, 53esimo nello slalom gigante.

Il suo nome è legato alla creazione della Costa Smeralda, luogo simbolo del turismo mondiale. L’imprenditore fondò anche la compagnia aerea Alisarda, poi divenuta Meridiana, costruì il nuovo aeroporto di Olbia-Costa Smeralda e lo Yacht Club Costa Smeralda. L’Aga Khan ebbe un rapporto speciale con l’Italia: fu il primo tra i musulmani a ricevere il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. nel 1977. Fu poi nominato Cavaliere del Lavoro nel 1988.

Non solo imprenditoria: se il suo impero è stato stimato fino a 13 miliardi, attraverso l’Aga Kahn Development Network, ha promosso in questi anni attività filantropiche dal Bangladesh all’Afghanistan, per l’istruzione, le abitazioni e la sanità.

La famiglia, le mogli e i quattro figli

Nel 1969 sposò Sarah Frances Croker-Poole, che poi prese il nome di Begum Salimah Aga Khan, nata e cresciuta a Nuova Delhi, in India, da genitori britannici. Hanno avuto tre figli: la principessa Zahra, nata nel 1970, il principe ed erede Rahim, nato nel 1971, e il principe Husayn, nato nel 1974. I due divorziarono nel 1995.

La primogenita, proprio come il padre, ha studiato tra la Svizzera e Harvard. Fa parte del Consiglio di amministrazione dell’Aga Khan Development Network (AKDN) e fa parte del Consiglio di amministrazione di diverse strutture affiliate, tra cui l’Aga Khan Foundation, l’Aga Khan Trust for Culture, l’Aga Khan Agency for Habitat, l’Aga Khan Agency for Microfinance e le Aga Khan Schools. Il 21 giugno 1997 ha sposato con rito civile l’uomo d’affari ed ex modello britannico Mark Boyden. Il matrimonio si è tenuto allo Château de Chantilly. La coppia ha divorziato nel 2005 e ha due figli: Sara e Iliyan.

Il principe Rahim Aga Khan ha studiato in Massachusetts e ha sposato Kendra Spears, la principessa Salwa, nel 2013. Hanno due figli: Il principe Irfan (nato l’11 aprile 2015) e il principe Sinan (nato il 2 gennaio 2017).La coppia ha divorziato nel febbraio 2022.

Il principe Husayn è sposato con Kristin J. White, che dopo la conversione all’Islam e le nozze ha adottato il nome Khaliya: la cerimonia si è tenuta il 17 settembre 2006 a Chantilly, a nord di Parigi.

Nel 1998 Karim sposò la tedesca Gabriele Renate Thyssen, divenuta con la conversione alla religione musulmana e le nozze Begum Inaara Aga Khan, già divorziata dal principe Carlo Emilio di Leiningen, dalla quale ebbe nel 2000 un figlio, Ali. Nel 2014 anche questo matrimonio finisce.