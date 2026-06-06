Kate Middleton, perché William ha dato forfait al matrimonio di suo cugino Peter Phillips

William e Kate Middleton non potevano rinunciare alle nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling. Anche perché il Principe del Galles aveva già dato forfait nel 2008

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Kate Middleton e William sono tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling che si celebra oggi 6 giugno. La coppia è stata molto felice di partecipare, anche perché il Principe del Galles doveva farsi perdonare una grave mancanza nei confronti del cugino.

Kate Middleton, perché William saltò il matrimonio di suo cugino

Kate Middleton, come sempre elegantissima, e William quindi partecipano sia alla funzione religiosa che si tiene presso la chiesa di All Saints a Kemble, un villaggio situato nel Gloucestershire, sia al party nuziale allestito nella dimora della Principessa Anna, madre dello sposo, a Gatcombe Park.

Sia per Peter Phillips, cugino di William e nipote di Re Carlo, sia per Harriet Sperling si tratta di seconde nozze. Entrambi hanno un divorzio alle spalle e dei figli di primo letto.

Quando Peter convolò a nozze per la prima volta con Autumn Kelly nel 2008, Kate andò sola al matrimonio. William infatti diede forfait al cugino. Tra l’altro quella fu la prima volta che la futura Principessa del Galles si trovò sola con la Famiglia Reale e in quella occasione incontrò la Regina Elisabetta.

William declinò l’invito alle nozze perché aveva già accettato di partecipare a un altro matrimonio, quello del fratello della sua ex fidanzata Jecca Craig in Kenya, che si celebrava nello stesso giorno.

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Kate Middleton, William fu perdonato dalla Famiglia Reale

William fu perdonato per la sua assenza alla nozze di Peter ed Autumn. All’epoca fu considerata non come un affronto alla Famiglia Reale, ma come “una sfortunata coincidenza”.

Una fonte interna al Palazzo dichiarò all’epoca che William parlò con Peter della sua impossibilità a partecipare e che suo cugino non aveva avuto problemi a scusarlo.

Trecento invitati, tra cui la Regina e il Principe Filippo, hanno partecipato allo splendido matrimonio primaverile. C’era anche Harry, che invece non è stato invitato alle seconde nozze, perché la sua presenza e quella di Meghan Markle sarebbe stata troppo imbarazzante per Carlo, William e Kate. Così, per non rovinare l’atmosfera Peter, di comune accordo col resto della Famiglia Reale, ha preferito ometterlo dalla lista degli ospiti.

Come è evidente il primo matrimonio del cugino di William non è andato bene. Peter e Autumn hanno divorziato nel 2021 ma hanno avuto due figlie Savannah e Isla, presenti alle seconde nozze del papà.

Prima di fidanzarsi con Harriet, Peter ha avuto una relazione con Lindsay Wallace ma si sono separati nel 2024.

Dunque, la presenza di William era quasi d’obbligo alle seconde nozze del cugino. Una seconda assenza sarebbe stata decisamente sconveniente e di certo non sarebbe stata perdonata.