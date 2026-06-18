Chanel Totti cambia look e sfoggia la chioma più glamour dell’estate

Chanel Totti, tra famiglia, amiche e primi amori (come Alfio)

Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha mostrato sui social un hair look completamente rinnovato, pensato per accompagnarla nella stagione più luminosa dell’anno. Dopo mesi trascorsi con una chioma scura e lucida, Chanel ha sorpreso i suoi follower con una trasformazione che punta tutto sulla luce, sul movimento e su un colore capace di valorizzare i lineamenti in modo delicato.

Chanel Totti cambia look e sceglie il colore più luminoso dell’estate

Negli ultimi anni Chanel Totti è cresciuta sotto gli occhi del pubblico. Se da bambina era semplicemente la figlia di una delle coppie più amate della televisione italiana, oggi è una giovane donna che sta costruendo una propria identità, sia sui social sia nel mondo dello spettacolo.

La vittoria a Pechino Express ha contribuito a renderla ancora più popolare, mostrando una personalità spontanea, ironica e genuina. Eppure, almeno per il momento, Chanel sembra preferire il ruolo di content creator e influencer piuttosto che quello di conduttrice televisiva.

I suoi profili social sono diventati una sorta di diario quotidiano attraverso cui racconta viaggi, momenti con gli amici, allenamenti e piccole trasformazioni beauty. Ed è proprio qui che ha deciso di condividere il suo ultimo cambio d’immagine.

Prima di entrare nel salone, Chanel aveva anticipato ai follower la sua intenzione di rinnovare il look con una storia accompagnata da una frase semplice ma curiosa: “Oggi cambio look… Vedremo”. Il risultato finale ha confermato che la trasformazione non avrebbe riguardato il taglio, ma il colore.

La giovane influencer ha infatti abbandonato in parte il castano cioccolato che aveva caratterizzato la sua immagine negli ultimi mesi per introdurre sfumature più calde e luminose. Una scelta che segue perfettamente le tendenze capelli dell’estate 2026, dove le tonalità naturali e multidimensionali stanno conquistando sempre più spazio.

Le sfumature miele che illuminano il viso

Il vero protagonista del nuovo look di Chanel Totti è quindi il colore. La giovane influencer ha scelto di schiarire le lunghezze con delicate sfumature color miele che si fondono in modo naturale con la base castana. Il risultato è elegante, raffinato e soprattutto molto lontano dagli effetti troppo marcati che hanno caratterizzato alcune tendenze del passato.

In gergo tecnico si parla di balayage, una delle tecniche più richieste nei saloni di tutto il mondo. A differenza delle classiche meches, il balayage viene realizzato a mano libera e permette di ottenere schiariture estremamente naturali, senza creare stacchi netti tra radici e lunghezze.

Il vantaggio principale è proprio la morbidezza dell’effetto finale. Le sfumature sembrano create naturalmente dal sole e accompagnano il movimento dei capelli, regalando profondità e tridimensionalità all’intera chioma.

Nel caso di Chanel Totti, le tonalità miele risultano particolarmente riuscite perché si armonizzano perfettamente con il suo incarnato e con il colore degli occhi. La luce si concentra soprattutto sulle ciocche frontali, quelle che incorniciano il viso, creando un effetto glow immediato e molto sofisticato.

Non a caso, commentando il risultato finale, Chanel ha scritto semplicemente: “Sempre più chiari”. Una frase breve che sembra lasciare aperta una possibilità interessante. Le nuove schiariture potrebbero infatti rappresentare soltanto il primo passo di una trasformazione più ampia.

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