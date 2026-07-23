Cinturino alla caviglia e silhouette allungata, non eccessivamente eleganti ma nemmeno troppo formali, le slingback sono ancora l'investimento più intelligente che si possa fare. I modelli estivi da collezionare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Tutte le slingback dell'estate 2026

Abbandonare, almeno per un periodo, i tacchi vertiginosi senza rinunciare nemmeno ad un briciolo di classe? Non soltanto è possibile, ma la risposta della moda è univoca: se c’è una scarpa capace di mettere d’accordo le passerelle dell’alta moda, lo street style delle capitali europee e la praticità che la vita quotidiana richiede, quella è la slingback.

Affermatasi come assoluto must-have nel lontano 1957 grazie alla rivoluzionaria intuizione di Coco Chanel, questa leggendaria calzatura dal tallone scoperto si riconferma anche per l’estate 2026 l’investimento più intelligente che si possa fare. Sì, anche quando si ha di fronte una scarpiera traboccante, ed un portafoglio che implora pietà.

Raffinata come una décolleté ma fresca come un sandalo, con il suo iconico cinturino posteriore e le sue altezze — quasi — sempre democratiche, è lei l’eroina pronta a risolvere in un attimo ogni dilemma di stile stagionale, per traghettarci con estrema disinvoltura dall’ufficio ad un aperitivo vista tramonto.

Lo sappiamo bene: l’instancabile ricerca delle scarpe estive perfette finisce spesso e volentieri per somigliare ad un aspro conflitto a tra comodità e stile. La buona notizia, ora, è proprio che la tregua è già stata firmata dalle regine indiscusse del panorama fashion. Che tu sia un’estimatrice delle sculptural wedges o una fashionista devota alle flat shoes, quest’anno dietro l’angolo c’è un modello con il cinturino pronto a conquistarti. Di seguito ti sveliamo le 5 varianti su cui puntare gli occhi (ed anche il tuo shopping).

Ballerine slingback, la comodità sta bene su tutte le ventiquattro ore

Scese dai più prestigiosi palchi della danza classica per calcare, in punta di piedi, quelli della moda, con un’inedita allure moderna ma la medesima grazia da étoile di sempre, le ballerine nell’ultimo paio d’anni hanno saputo darci prova di sapersi adattare allo scorrere del tempo.

Talvolta in mesh, talvolta in un’iconica veste rock, con tanto di fibbie e borchiette luccicanti come visto in pedana da Ganni, le più amate tra le flat shoes hanno rappresentato quasi sempre la scelta d’elezione quando si trattava di dover affrontare una lunga giornata fuori, soddisfacendo la necessità di comfort ma con estrema eleganza.

Ebbene, nel contesto modaiolo dell’estate 2026, le slingback basse altro non sono che la loro evoluzione più casual e giocosa, in grado di unire comodità e stile in un solo ibrido à la page. Posizionandosi a metà strada tra una scarpa classica ed un sandalo, infatti, le cosiddette slingback ballet flats offrono il meglio di entrambi i mondi: mentre le dita rimangono coperte, il resto del piede può godere della brezza marina e l’occhio ringrazia.

Parliamo della scelta ideale per chi predilige le calzature chiuse anche durante la calda stagione, dove il tallone libero garantisce leggerezza, traspirabilità e persino un look adatto al periodo. Il cinturino, dalla sua, avvolge la porzione posteriore della caviglia per assicurare una calzata ben salda.

Insomma, hanno anche dei difetti? A giudicare dal grosso sentimento che le trendsetter di tutto il globo nutrono nei confronti di tale modello, pare proprio di no.

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Slingback con kitten heel, tra comfort e classe

Una scarpa comoda ma che aggiunga quel tocco bon ton che serve, e a qualsivoglia mise diurna o serale per giunta, che si adatti ad ogni contesto, persino al più galante, senza far pentire di averla scelta dopo appena qualche ora ? Non vi è dubbio: è la slingback con kitten heel, raffinata, pratica e anche facilissima da abbinare.

Che la si indossi sotto ai propri jeans del cuore, a dei classici pantaloni a gamba larga, ad un tubino nero o ad un abito leggero, è sempre lei la prediletta pronta a sciogliere ogni dilemma quotidiano. Ce lo dice Tom Ford, e conferma Prada.

Degno completamento d’ogni più aggiornata tenuta da business woman, ma altrettanto perfetta per dire “sì” ad un aperitivo improvvisato, con il rischio che si protragga fino a tarda notte, da quando è entrata nel nostro guardaroba non riusciamo proprio ad immaginare un solo giorno in sua assenza.

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Slingback colorate: sono loro il tocco di vivacità che serve al tuo look estivo

Per questa calda stagione persino le più classy delle calzature senza tallone hanno abbandonato ogni timidezza, per abbracciare la palette cromatica vibrante e iper-vitaminica vigente: mesi addietro in pedana da Altuzarra avevano infiammato l’atmosfera dotate di stiletto, declinate in tonalità sature come il rosso pomodoro e il verde smeraldo, l’ideale, in poche parole, per spezzare il rigore dei look monocromatici in perfetto stile color block. Chanel, invece, aveva scelto il latte e menta per rinfrescare la sua storica décolleté bicolore.

All’interno delle collezioni dedicate al periodo non sono mancate, però, nemmeno varianti più profonde e sofisticate, con il liquoroso bordeaux a regnare incontrastato nella visione di Gucci, adatto sia ad occasioni quotidiane che serali sempre con la stessa eleganza magnetica.

Non si tratta più un semplice dettaglio, piuttosto di una precisa dichiarazione di stile. Una che sembra voler dire: “Sono qui, gli occhi a me!”.

Slingback con fibbia, per la vera Cenerentola moderna

Rileggendo il mito della scarpetta di cristallo in chiave squisitamente contemporanea, i più grandi nomi dell’haute couture hanno elevato la slingback con fibbia a cult della stagione.

La scena della moda estiva, ora, vede sfidarsi proposte estetiche diverse ma egualmente magnetiche: da un lato abbiamo la sensualità affilatissima di Saint Laurent, che domina con la romantica seduzione della sua applicazione floreale in crêpe di raso, dall’altro l’aura iper-femminile delle Duelo di Jacquemus, con tacco basso a rocchetto e fibbia circolare e quadrata.

Se le trame e i tessuti rivestono un ruolo fondamentale in questo modello à la mode, il gioco di luci fa anche di più: lo ha dimostrato ancora una volta Roger Vivier, rimasto fedele al suo DNA regale pur avendo rieditato per l’estate 2026 i tacchi scultura e le iconiche fibbie d’archivio tempestate di pietre dure.

Anche la sostenibilità si è fatta preziosa, poi, grazie a Stella McCartney, che ha ridotto la struttura all’essenziale per far risaltare sottili cinturini gioiello ad avvolgere la caviglia a mo’ di vere e proprie cavigliere di diamanti. Il risultato? Un accessorio trasversale e poliedrico, predisposto a ridefinire lo stile urbano, sposandosi perfettamente sia con gonne che Capri pants.

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