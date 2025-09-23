Letizia Ortiz sceglie ancora le Mary Jane, ma in versione slingback. 3 modelli sotto i 70 euro per replicare il look

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Letizia Ortiz indossa le Mary Jane slingback

Le scarpe perfette per l’autunno ce le suggerisce Letizia Ortiz, regina di stile e trendsetter. La sovrana infatti ha sfoggiato in una delle sue ultime uscite pubbliche un paio di May Jane in versione slingback. Un modello molto particolare, capace di unire comodità e stile. Letizia è stata la protagonista di una visita presso la scuola elementare Entresotos per inaugurare l’anno scolastico 2025/2026.

Per l’occasione ha scelto di indossare un look casual business, con una camicia azzurra a righe, con maniche arrotolate e un fit morbido, abbinata ad un paio di pantaloni neri a vita alta, perfetti per esaltare la sua silhouette. Ma l’elemento che ha attirato di più l’attenzione sono state senza dubbio le scarpe: un paio di Mary Jane slingback, flat – dunque comodissime – e curate in ogni dettaglio. Perfette per unire femminilità e massimo comfort.

A noi, come a tantissime altre persone, è venuta voglia di replicare questo favoloso look di Letizia di Spagna. Sì, ma come riuscirci senza spendere un patrimonio? Su Amazon per fortuna si possono trovare alcuni modelli di May Jane slingback a prezzi decisamente convenienti.

Le migliori Mary Jane slingback sotto i 70 euro

Nere, lucide ed elegantissime, le Mary Jane slingback di Tamaris sono l’essenza della femminilità e del glam. La funzione Touch-It consente di ottenere un comfort ottimale, grazie alla presenza di un plantare adattabile e morbido. Le tecnologie ANTI-Slide e ANTI-Shokk inoltre regalano un’ottima ammortizzazione e un assorbimento degli urti ad ogni passo. La chiusura con fibbie è chic e ti consente di metterle e toglierle in un secondo.

Offerta Scarpe Tamaris Damen Mary Jane nere slingback eleganti e comode

Punta quadrata, ma stessa eleganza per le Mary Jane slingback del brand Gioseppo. Il tacco da 5,5 centimetri rende la scarpa comodissima, una sensazione regalata anche dalla pianta in pelle imbottita e traspirante e dalle chiusure regolabili. In vernice, sono le scarpe perfette per copiare il look di Letizia Ortiz!

Scarpe Gioseppo Mary Jane nere slingback con punta quadrata

Cerchi un prezzo ancora più piccolo? Prova le Mary Jane slingback di Ciabalù. In vernice, con punta quadrata e un solo cinturino, sono raffinate e caratterizzate da un design unico. Abbraccia il piede con eleganza, regalando una calzata comodissima. Il prezzo? Meno di 40 euro!

Scarpe donna Ciabalù Mary Jane nere slingback con cinturino e punta squadrata

La punta quadrata non ti convince? Su Amazon ci sono valide alternative per seguire il trend senza rinunciare al tuo stile personale. Quelle di Generic, ad esempio, hanno un romantico cinturino con una chiusura a forma di cuore e dettagli con strass. Sono le scarpe perfette da sfoggiare di giorno, ma anche di sera per un appuntamento speciale.

Scarpe donna Generic Mary Jane nere slingback a punta

Adori la comodità e lo stile di Letizia Ortiz ti piace? Su Amazon si possono trovare delle Mary Jane slingback very flat, con tacco bassissimo e particolarmente leggere. L’ideale per chi passa tanto tempo in piedi e vuole essere alla moda, ma con la sicurezza di avere ai piedi scarpe morbide.

Scarpe donna Qibusleen Mary Jane nere slingback con tacco bassissimo

Infine chiudiamo con una variante delle scarpe di Letizia Ortiz che ci ha fatto impazzire! Sono le Mary Jane slingback in velluto e con strass, per sentirti una vera regina ogni volta che esci di casa!

Offerta Scarpe donna Zhabtuc Mary Jane nere in velluto

