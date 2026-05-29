Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le ballerine a rete sono leggere, fresche e comode

Le ballerine sono le scarpe protagoniste della bella stagione che indossiamo in primavera e togliamo solo in autunno. Leggere e versatili, sono l’unione tra stile e comfort soprattutto in un periodo dell’anno in cui siamo alla costante ricerca di look comodi ed effortless. Questa calzatura ci piace perché sa sempre come stupirci e sbirciando tra i look delle star e delle influencer abbiamo notato un modello che possiamo definire l’upgrade delle classiche ballerine: quelle a rete.

La lavorazione intrecciata ha quell’effetto “vedo non vedo” che lascia intravedere il piede risultando comunque elegante e l’alternativa fashion ai sandali, da indossare con un paio di jeans, pantaloni di lino o abiti morbidi. In città o in spiaggia, diventeranno la calzatura must del nostro guardaroba grazie al fatto che ci sono tantissimi modelli per ogni mood e noi abbiamo selezionato quelli che uniscono stile e praticità.

Le ballerine a rete più classiche

Nonostante siano una calzatura cool c’è da dire che le ballerine a rete hanno un design che non passa inosservato. Se ti piace il modello, ma vuoi uno stile più classico puoi provare con quelle a maglia stretta o crochet. Quest’ultime in particolare richiamano un’estetica sofisticata e un po’ retrò che domina le tendenze del momento.

I modelli selezionati da noi

Generic Ballerine a rete classiche

Feversole Ballerine a rete crochet

Generic Ballerine a rete a punta tonda

Con le ballerine a rete jelly avrai un mood vacanziero

In principio erano i sandali a granchio (li abbiamo indossati da piccole) per poi relegarli tra le ugly shoes. Ora che però le linee si sono addolcite grazie all’incontro con le ballerine, sono diventate le preferite delle fashioniste.

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Realizzate in una vasta gamma di colori, tutti allegri e vivaci, le ballerine a rete jelly sono le scarpe divertenti che alleggeriscono ogni look perché hanno una versatilità che le rende perfette tanto per lo stile urbano quanto per quello vacanziero.

Le ballerine a rete jelly approvate dalle fasioniste

Lyeaa Ballerine a rete jelly

Molozoey Ballerine a rete jelly accollate

Le Mary Jane a rete sono le scarpe del momento

Un altro modello che arriva direttamente dal nostro passato sono le Mary Jane che nelle ultime stagioni hanno avuto un ritorno in grande stile. Come succede in questi casi le declinazioni al modello classico sono sempre ben accette e quando le ballerine a rete hanno deciso di aggiungere il cinturino ecco che si sono trasformate le scarpe del momento.

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Con la loro punta arrotondata e con il design a mandorla sono da sfruttare in qualsiasi momento della giornata, perché qui la differenza la fa il cinturino che si adatta in base alle occasioni. Puoi trovare quello classico e casual, ma anche quello intrecciato che è più raffinato e persino il cinturino gioiello. Le ballerine a rete Mary Jane sanno essere sempre ricercate e femminili.

Le Mary Jane a rete da avere nel guardaroba

Generico Ballerine a rete Mary Jane

Fienza Ballerine a rete Mary Jane bianche

Fienza Ballerine a rete Mary Jane con cinturino gioiello

Le ballerine a rete sabot sono il compromesso dell’estate

A metà strada tra le ballerine e le ciabattine si posizionano loro: le ballerine sabot a rete che possiamo considerare la via di mezzo di chi vuole puntare tutto sull’effetto “vedo non vedo” ma in versione chic.

Questa soluzione con la punta a rete e il tallone totalmente scoperto è il compromesso di chi cerca una scarpa comoda, flat ma non vuole scoprire i piedi con i classici sandali. In più risponde in pieno alle tendenze del periodo perché oltre alla classica versione in pelle o satin anche le jelly shoes non hanno resistito.

Le ballerine a rete sabot da mettere nel “carrello”

ZDOUXUAN Ballerine a rete sabot

Generico Ballerine a rete sabot jelly