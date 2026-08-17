Abbiamo trovato l'alternativa perfetta alle iconiche Adidas Simba: sono le Adidas VL Court da comprare al volo in offerta.

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Getty Images Le Adidas VL Court sono le scarpe del momento da comprare

Fine agosto tempo di affari, soprattutto per quanto riguarda le scarpe che indosseremo per i prossimi mesi. Ed è proprio spulciando fra le super offerte di Amazon di fine stagione che abbiamo trovato le Adidas VL Court ad un prezzo eccezionale. Ora costano solamente 40 euro e sono l’alternativa perfetta alle iconiche Samba Adidas. Il marchio è lo stesso, lo stile della scarpe pure, cambia solamente il prezzo che è decisamente low cost.

Indossate dalle celeb e sfoggiate dalle it girl, le Adidas Samba sono le scarpe più amate del momento. Il loro punto di forza sta senza dubbio nella versatilità. Parliamo infatti di sneakers basse, con linee pulite, in grado di abbinarsi alla perfezione a qualsiasi look. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro con un costo piuttosto alto per chi cerca un buon compromesso fra spesa, estetica e comodità.

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Per fortuna esiste un’ottima alternativa alle Adidas Samba. Si tratta delle Adidas VL Court che hanno un design simile, ispirato dallo skate park in chiave urban. Un modello favoloso, perfetto da indossare tutti i giorni e super accessibile, con un prezzo che è decisamente low cost. Su Amazon si trova infatti in offerta a circa 40 euro, un’ottima offerta per non dover fare per forza i conti con il budget.

Perché comprare le Adidas VL Court al posto delle Samba

Ma cosa rende così speciali le Adidas VL Court, ma soprattutto una validissima alternativa alle Samba? Prima di tutto la scarpa ha una tomaia in pelle di ottima qualità che garantisce alla sneaker una durata nel tempo che è senza dubbio superiore rispetto agli altri modelli. L’interno invece è in tessuto e aggiunge comfort alla sneaker, evitando quella fastidiosa sensazione di rigidità che hanno alcune scarpe di questo tipo.

La scarpa non è solamente bella, ma è soprattutto comoda, perfetta da indossare tutti i giorni, senza dover scegliere per forza fra comodità e stile. Le Adidas VL Court hanno una calzata regolare che si adatta alla forma del piede e dona comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Proprio come le Samba, anche queste sneakers si possono sfoggiare con tanti look differenti e in vari momenti della giornata.

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Sono perfette con jeans e gonne midi per una giornata in città, sono perfette per andare in ufficio con pantaloni sartoriali e camicia. Sono l’ideale anche per chi desidera un look più raffinato, abbinando le sneaker ad abiti lunghi o corti per un aperitivo o una cena.

Perché scegliere le Adidas VL Court al posto delle Samba? Quest’ultime restano ovviamente un’icona, ma hanno anche un prezzo elevato legato alla loro reperibilità. Senza contare la difficoltà nel reperire colori e taglie desiderate.

Le sneakers Adidas VL Court seguono la stessa filosofia delle Samba. Hanno l’identica capacità di rendere speciale ogni outfit e si ispirano allo stile skate park, ma il costo è decisamente più basso. In questo caso però pagare di meno non vuol dire in alcun modo rinunciare allo stile nè accontentarsi, ma fare una scelta consapevole e intelligente.

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