Abiti e scarpe da ginnastica, questa estate, hanno scoperto di essere anime gemelle: così si indossano insieme in chiave haute couture

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images JW Anderson fashion show

Destreggiarsi tra un appuntamento di lavoro e un aperitivo improvvisato vista tramonto, in estate, può somigliare più ad uno sport estremo. Va da sé come la voglia — ma soprattutto il coraggio — di infilare i piedi in un paio di tacchi, per quanto strepitosi, si dissolva completamente.

Ma niente paura: la risposta definitiva per sopravvivere alla giungla urbana con stile, secondo la scena della moda attuale, si riassume nella combo di due soli must-have, un abito leggero e un paio di sneakers. Del resto il segreto per scacciare la banalità risiede da sempre nell’arte del contrasto. Prendere qualcosa di intrinsecamente romantico o formale ed accostarlo a un elemento dall’anima urban, proprio come si vede spesso e volentieri in passerella, è ora lo stratagemma preferito delle It-girl di tutto il globo per sincerarsi di non passare inosservate.

Abito e sneakers sono inseparabili questa estate: le fashion inspo da copiare

Complice la recente rivoluzione streetwear, nell’estate 2026 la sinergia tra abiti e scarpe sportive ha raggiunto nuove vette di sofisticatezza, confermando ancora una volta che è la comodità il vero lusso.

L’alternativa prediletta delle trendsetter, da Hailey Bieber a Vittoria Ceretti? Unire il fascino della lingerie a suole tecniche, per le ore diurne. Stiamo ovviamente parlando dei mitici slip dress, quegli abiti in raso di seta a rievocare le camicie da notte d’altri tempi, arricchiti da immancabili profili in pizzo e ricami in broderie, che da mesi vediamo dominare le passerelle e pure le strade delle capitali della moda.

Il segreto per bilanciare la delicatezza di questo capo consiste nello staccare completamente con la calzatura, creando un divario visivo che slancia le gambe: così, in mezzo a Mary Jane e ballerine, è la sneakers metallizzata a regalare quell’immediata attitude contemporanea, perfetta per chi vuole osare un approccio più d’avanguardia ma senza alcuno sforzo apparente.

Quando invece la preferenza è per la fluidità dei tagli midi, moda stagionale impone di abbandonare le simmetrie classiche a favore di linee architettoniche e drappeggiate: un abito asimmetrico, ad esempio, muovendosi con grazia a ogni passo, troverà la sua anima gemella proprio in scarpe che richiamano il mondo dello sport.

A tal proposito si può optare per un look monocromatico, magari accostando al grande protagonista delle slim sneakers ton sor ton ma in suede, per un risultato minimalista ed estremamente sofisticato perfetto per una giornata densa di commissioni.

La vera rivoluzione dell’anno, però, si manifesta con l’accoppiata che vede al centro della scena le lunghezze maxi: un abito lungo fino ai piedi, magari caratterizzato da un sensuale scollo halter o da drappeggi strategici, può diventare la tela bianca ideale per sperimentare con accostamenti audaci e apparentemente improbabili, anche e soprattutto per quanto riguarda il capitolo colori.

Offerta Desigual Jade Dress Abito lungo colorato con spacco

Sono state proprio le passerelle della primavera/estate 2026 a suggerirci di rompere le regole tradizionali, abbinando long dress sgargianti a scarpe sportive rosso fuoco, azzurre, verdi chartreuse o gialle. Superato l’iniziale scetticismo, una cosa l’abbiamo capita: è proprio l’intenzionale ricerca del contrasto ad elevare istantaneamente il look, trasformando persino il più anonimo in uno da copertina.