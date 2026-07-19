Schiena in primo piano: ecco perché il top halter è il re indiscusso dell'estate e i modelli da avere subito in armadio

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GettyImages Il top halter lascia la schiena scoperta ed è iper cool

Con l’arrivo della bella stagione, la moda si libera delle maniche e punta tutto su una sensualità geometrica, nostalgica e decisamente magnetica. Il vero protagonista dell’estate è l’halter neck, la scollatura allacciata dietro al collo che sta vivendo un ritorno trionfale sull’onda dell’inarrestabile estetica Y2K.

Ma perché questa ossessione è esplosa proprio adesso? La risposta è semplice: è il capo perfetto per far risaltare al massimo l’abbronzatura e farci sentire subito sexy con il minimo sforzo. In più, è l’alleato definitivo per valorizzare una schiena scolpita e braccia toniche, cavalcando l’amatissimo trend della “muscle mummy” che celebra la forza e la definizione muscolare femminile. Non a caso, icone di stile internazionali del calibro di Bella Hadid (regina indiscussa del revival anni 2000), Dua Lipa e Hailey Bieber lo hanno reso il loro pezzo signature indiscusso, sfoggiandolo h24 dai festival nel deserto alle serate in città.

La vera forza del top halter risiede nella sua incredibile versatilità: contrariamente a quanto si pensi, è un taglio che valorizza quasi ogni tipo di silhouette. È l’alleato ideale per chi ha spalle strette o minute, poiché le linee diagonali slanciano il collo e allargano otticamente il busto. Allo stesso tempo, fa magie sulle spalle larghe o sulle fisicità più atletiche, perché l’allacciatura dietro al collo “spezza” la linea orizzontale, addolcendo le forme e mettendo in risalto la definizione muscolare. Infine, è perfetto per bilanciare i fisici a pera (spostando il focus dello sguardo verso l’alto) e si adatta a ogni décolleté: i modelli più accollati regalano volume al seno minuto, mentre le versioni scollate offrono il giusto sostegno e valorizzano le forme più generose.

Che si tratti di un look da giorno super rilassato o di un outfit per una notte glamour, la Halter Mania ha conquistato passerelle e street style. Ecco la guida ai modelli imperdibili di questa stagione e a come abbinarli per essere impeccabili.

Il modello basic da avere assolutamente

L’essenziale che non può mancare nel guardaroba estivo. Realizzato solitamente in cotone leggero strech, il top halter basic è il re del minimalismo anni ’90. Nei toni neutri del bianco, del nero, del nudo o del verde oliva, è il passe-partout per eccellenza.

Come indossarlo: perfetto per il giorno, si abbina divinamente a un paio di jeans a gamba dritta, a degli shorts in denim o a pantaloni cargo, completato da un paio di sneakers o sandali flat.

ZAAYO Canotta da donna con scollo a V profondo

Il modello crop per esaltare l’ombelico

Per chi ama osare e combattere la calura estiva con stile, il modello corto crop è la scelta ideale. Tagliato sopra l’ombelico, questo top sposta l’attenzione non solo su spalle e schiena, ma sottolinea anche il punto vita, creando un gioco di proporzioni freschissimo e giovanile.

Come indossarlo: per bilanciare le lunghezze, il segreto è abbinarlo a capi a vita alta. Scegliete gonne lunghe e fluide d’ispirazione gipsy o pantaloni a palazzo in lino per un perfetto look da aperitivo in riva al mare.

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Il modello in pizzo strech

Quando il taglio halter incontra il pizzo, il risultato è un concentrato di romanticismo e seduzione. Che sia in pizzo Sangallo per un’aria più boho-chic o in pizzo nero trasparente per un effetto vedo-non-vedo, questo modello aggiunge texture e tridimensionalità anche all’outfit più semplice.

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Il modello con paillettes Y2K

Come indossarlo: spezzate la suaabbinandolo a capi più strutturati, come un tailleur pantalone leggero (lasciando la giacca aperta) o una gonna midi satinata per una cena elegante.

L’estate è fatta per splendere, e il top halter ricoperto di paillettes è il biglietto da visita per le notti più esclusive. Cattura la luce a ogni movimento, trasformando la schiena scoperta in un punto luce magnetico. Oro, argento, o nelle sfumature del blu notte e del fucsia, è il capo statement della stagione clubbing.

Come indossarlo: Lasciate che sia il top il focus assoluto del look. Abbinatelo a pantaloni sartoriali neri dal taglio pulito o a una minigonna minimal, completando il tutto con sandali con tacco sottile e capelli raccolti.

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Il modello fun a fantasia

Dalle stampe floreali macro ai motivi geometrici d’ispirazione rétro, fino alle trame animalier o ai pattern vichy: il top halter con fantasia porta una sferzata di energia nel guardaroba delle vacanze. È il modo più rapido per comunicare personalità attraverso la moda estiva.

Come indossarlo: la regola d’oro in questo caso è il bilanciamento. Scegliete un colore presente nella fantasia del top e riprendetelo per il pezzo inferiore (pantaloni o gonna), rigorosamente in tinta unita, per evitare un effetto visivo troppo caotico.

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Il modello con dettaglio chic sul collo

Per chi cerca qualcosa di veramente sofisticato, la variante con dettaglio sul collo trasforma il top in un vero e proprio gioiello. L’allacciatura si arricchisce di anelli metallici (finitura oro o argento), inserti di perle, catene sottili o maxi fiocchi in tessuto da annodare lateralmente.

Come indossarlo: questo modello chiama a gran voce uno chignon o una coda alta per non nascondere il dettaglio. Evitate collane e puntate piuttosto su un paio di orecchini a lobo e dei bracciali rigidi. Sta benissimo infilato dentro una gonna a matita o un paio di pantaloni a sigaretta.

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Il modello in denim scollato

Il tessuto più amato di sempre non è mai stato così seducente. Cavalcando appieno il trend Y2K, il top halter in tela jeans con scollatura profonda (a V o a cuore) è il mix perfetto tra animo casual e audacia pura. È un capo grintoso che richiama i look iconici dei primi anni Duemila, capace di allungare visivamente la silhouette grazie all’apertura sul décolleté, incorniciando allo stesso tempo le spalle in modo scultoreo.

Come indossarlo: il richiamo al total denim è irresistibile: abbinatelo a jeans larghi a vita bassa o a una gonna lunga in jeans con spacco per un perfetto look “Canadian Tuxedo” super contemporaneo. Se invece volete spezzare la rigidità della tela, accostatelo a dei pantaloni fluidi bianchi in lino o a una gonna midi satinata, completando l’outfit con stivaletti texani o sabot con tacco.



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