Un solo capo, diversi look: il pareo è l’accessorio jolly dell’estate che ti permette di realizzare look diversi e semplicissimi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con il pareo puoi realizzare look sempre diversi

Partire per le vacanze, che sia al mare o in città, vuol dire pensare a diversi outfit adatti a ogni occasione, persino agli imprevisti. Fare entrare tutto quello di cui abbiamo bisogno in valigia si rivela un’impresa, ecco perché dobbiamo selezionare bene cosa vogliamo portare e scegliere capi furbi. Praticamente quei capi che occupano un solo spazio e danno vita a diversi look. Sorprendentemente un accessorio che racchiude tutto questo in un rettangolo (o quadrato di stoffa) è il pareo. Basta solo saperlo usare e avremo in pochi minuti, top, gonne, vestiti e persino borse da sfoggiare non solo in riva al mare, ma anche in città. Anche tu sei entrata nel mood della pareo-mania? Allora vediamo i modi più cool per indossarlo in ogni momento della giornata.

Corta, midi o lunga: il pareo diventa una bellissima gonna

Non sarà uno dei modi più originali per indossare il pareo, ma senza dubbio è il più versatile: come una gonna. La differenza la fa come decidi di annodarla. Prima di tutto piega il pareo in base alla lunghezza che desideri tra mini, midi o lunga, ora non devi fare altro che avvolgerlo attorno alla vita e annodarlo di lato così da creare uno spacco laterale che ti lascerà libera di muoverti e sarà super femminile. Puoi abbinarlo a un top a fondo unico o a una t-shirt e sneakers per uno stile più casual.

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In alternativa il pareo si può trasformare anche in un’elegante gonna a portafoglio. In questo caso avvolgilo attorno alla vita sovrapponendo i bordi e poi legali con un fiocco laterale oppure con una spilla da balia. Il risultato più firmale si sposa bene con una camicia bianca in lino oppure con un top e un blazer per un look da ufficio fresco e sofisticato.

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Il pareo diventa un elegante vestito

I vestiti in estate sono freschi e pratici e per avere modelli diversi in base alle occasioni basta un pareo. Spesso a fondo colorato, dà vita a diversi modelli, quello che però rappresenta in pieno lo spirito dell’estate è il modello halter. Per realizzarlo non devi fare altro che piegare il pareo a triangolo, avvolgerlo attorno al corpo e annodare le estremità attorno al collo. In pochi secondi avrai un vestito più o meno lungo (dipende dalla grandezza del pareo) bello e femminile.

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Per un look più sofisticato, invece il pareo si trasforma in un elegante abito monospalla. Avvolgi il pareo attorno al corpo mantenendo l’estremità e una volta terminato il giro porta l’altra estremità sulla spalla opposta, legandola dietro al collo: avrai così un abito boho.

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Colorato e vivace, il top realizzato con il pareo

Altra alternativa per indossare il pareo è come un top, anche in questo caso ci sono diversi modi per annodarlo. Puoi piegarlo e avvolgerlo attorno al busto per dare vita a un top senza maniche, oppure legarlo su una spalla per un top monospalla. Infine un’idea che piace sempre è creare un top halter piegandolo e annodandolo come hai fatto per creare il vestito. Qualsiasi sia la versione abbinalo a un paio di shorts in lino o a una gonna e avrai un look urban.

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I modi originali per indossare il pareo

Come abbiamo visto il pareo è un capo versatile che può essere sfoggiato anche in modo originale, ha un mood boho indossato su pantaloni a fondo unico che contrastano con la fantasia del pareo.

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Interessante è trasformarlo in un coprispalle su un abito minimal oppure piegandolo su sé stesso diventa una cintura colorata per un vestito monocromatico o un pantalone. Infine uno dei modi più originali consiste nel realizzare una borsa a sacca. Dovrai solo annodare le estremità tra di loro e il gioco è fatto.

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