Pareo-mania: la guida per indossare l’accessorio più cool dell’estate (non solo al mare)

Un solo capo, diversi look: il pareo è l’accessorio jolly dell’estate che ti permette di realizzare look diversi e semplicissimi

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Pareo-mania: la guida per indossare l’accessorio più cool dell’estate (non solo al mare)
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Con il pareo puoi realizzare look sempre diversi

Partire per le vacanze, che sia al mare o in città, vuol dire pensare a diversi outfit adatti a ogni occasione, persino agli imprevisti. Fare entrare tutto quello di cui abbiamo bisogno in valigia si rivela un’impresa, ecco perché dobbiamo selezionare bene cosa vogliamo portare e scegliere capi furbi. Praticamente quei capi che occupano un solo spazio e danno vita a diversi look. Sorprendentemente un accessorio che racchiude tutto questo in un rettangolo (o quadrato di stoffa) è il pareo. Basta solo saperlo usare e avremo in pochi minuti, top, gonne, vestiti e persino borse da sfoggiare non solo in riva al mare, ma anche in città. Anche tu sei entrata nel mood della pareo-mania? Allora vediamo i modi più cool per indossarlo in ogni momento della giornata.

Corta, midi o lunga: il pareo diventa una bellissima gonna

Non sarà uno dei modi più originali per indossare il pareo, ma senza dubbio è il più versatile: come una gonna. La differenza la fa come decidi di annodarla. Prima di tutto piega il pareo in base alla lunghezza che desideri tra mini, midi o lunga, ora non devi fare altro che avvolgerlo attorno alla vita e annodarlo di lato così da creare uno spacco laterale che ti lascerà libera di muoverti e sarà super femminile. Puoi abbinarlo a un top a fondo unico o a una t-shirt e sneakers per uno stile più casual.

Il pareo indossato come una gonna
GettyImages
Il pareo può essere indossato come se fosse una gonna

In alternativa il pareo si può trasformare anche in un’elegante gonna a portafoglio. In questo caso avvolgilo attorno alla vita sovrapponendo i bordi e poi legali con un fiocco laterale oppure con una spilla da balia. Il risultato più firmale si sposa bene con una camicia bianca in lino oppure con un top e un blazer per un look da ufficio fresco e sofisticato.

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Il pareo diventa un elegante vestito

I vestiti in estate sono freschi e pratici e per avere modelli diversi in base alle occasioni basta un pareo. Spesso a fondo colorato, dà vita a diversi modelli, quello che però rappresenta in pieno lo spirito dell’estate è il modello halter. Per realizzarlo non devi fare altro che piegare il pareo a triangolo, avvolgerlo attorno al corpo e annodare le estremità attorno al collo. In pochi secondi avrai un vestito più o meno lungo (dipende dalla grandezza del pareo) bello e femminile.

Pareo come vestito
GettyImages
Il pareo diventa un elegante vestito

Per un look più sofisticato, invece il pareo si trasforma in un elegante abito monospalla. Avvolgi il pareo attorno al corpo mantenendo l’estremità e una volta terminato il giro porta l’altra estremità sulla spalla opposta, legandola dietro al collo: avrai così un abito boho.

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Colorato e vivace, il top realizzato con il pareo

Altra alternativa per indossare il pareo è come un top, anche in questo caso ci sono diversi modi per annodarlo. Puoi piegarlo e avvolgerlo attorno al busto per dare vita a un top senza maniche, oppure legarlo su una spalla per un top monospalla. Infine un’idea che piace sempre è creare un top halter piegandolo e annodandolo come hai fatto per creare il vestito. Qualsiasi sia la versione abbinalo a un paio di shorts in lino o a una gonna e avrai un look urban.

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I modi originali per indossare il pareo

Come abbiamo visto il pareo è un capo versatile che può essere sfoggiato anche in modo originale, ha un mood boho indossato su pantaloni a fondo unico che contrastano con la fantasia del pareo.

Pareo su pantaloni
GettyImages
Il pareo può essere indossato in modo originale sui pantaloni

Interessante è trasformarlo in un coprispalle su un abito minimal oppure piegandolo su sé stesso diventa una cintura colorata per un vestito monocromatico o un pantalone. Infine uno dei modi più originali consiste nel realizzare una borsa a sacca. Dovrai solo annodare le estremità tra di loro e il gioco è fatto.

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