Federica Panicucci e la sua estate a Forte dei Marmi: il completo con crop top che tutte vorremmo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Come ogni estate, la regina della bella stagione è lei: stiamo parlando di Federica Panicucci, che anche quest’anno ha trascorso le sue vacanze a Forte dei Marmi, suo luogo del cuore. La conduttrice Mediaset ha condiviso su Instagram alcuni dei momenti più belli di queste settimane, tra giornate al mare, tramonti da favola, aperitivi con le amiche e serate da favola con il compagno Marco Bacini, sempre al suo fianco.

Federica Panicucci, l’estate a Forte dei Marmi

Un mese fatto di relax al mare, cene e aperitivi con le amiche di sempre, tramonti da togliere il fiato e momenti tutti da vivere insieme agli affetti più cari: Federica Panicucci come ogni estate è tornata a Forte dei Marmi, suo luogo del cuore. E anche questa volta ha scelto Instagram per condividere alcuni scatti del suo luglio da sogno in quella che ormai è la sua seconda casa.

La conduttrice Mediaset infatti, ha pubblicato foto e video della sua estate, fatta di amore e amicizie sincere, dopo il bel traguardo dello scorso giugno, quando aveva fatto sapere al mondo, sempre tramite i social, di essersi laureata. Il suo carosello mostra i momenti più belli del mese trascorso a Forte dei Marmi: dai look mozzafiato in spiaggia ai pranzi leggeri e salutari, le passeggiate sul lungomare con il compagno Marco Bacini, ma anche una cena da sogno all’Alpemare – uno dei beach club preferiti dalla conduttrice – dove ha sfoggiato un abito di Roberto Cavalli dorato cangiante e sinuoso.

E poi le serate con le amiche, tra passeggiate in bicicletta, calici di vino in compagnia e notti spensierate a ballare e cantare a squarciagola. Tra gli scatti condivisi con i fan poi i tramonti che rimangono impressi nel cuore, e il mare, la scenografia perfetta di un’estate da sogno.

Il completo crop top e gonna pareo da copiare

Federica Panicucci negli anni ci ha abituati ai suoi magnifici look da spiaggia, con la scenografia di Forte dei Marmi per sfoggiare un’abbronzatura al top. La conduttrice di Mattino 5 ha sempre avuto una predilezione per le stampe animalier, che ha proposto nel corso del tempo ai suoi fan su Instagram: dal bikini leopardato di un paio di anni fa, al due pezzi zebrato della scorsa stagione che sui social aveva riscosso tantissimo successo.

Questa volta Federica ha deciso di stupire tutti con un completo con crop top e pareo con stampa geometrica, abbinato alle sue amate jelly shoes, perfette per la spiaggia.

Un outfit da copiare, specialmente per quelle serate speciali in riva al mare, che richiedono un look studiato e allo stesso tempo leggero: la conduttrice ha completato il look con accessori dorati. Ha scelto grandi orecchini a cerchio e una collana rigida multifilo che richiama la lavorazione dei pendenti, senza dimenticare il bracciale, anch’esso rigido, che risalta con l’abbronzatura. Come sempre Panicucci sfoggia un fisico da ventenne, asciutto e tonico, con la pelle dorata baciata dal sole al tramonto: sono gli ultimi momenti di relax prima di ricominciare con la nuova stagione di Mattino 5, che la attende con il suo appuntamento quotidiano a partire da settembre.