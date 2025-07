Federica Panicucci, è suo il bikini strepitoso dell’estate 2025

IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

Come ogni estate Federica Panicucci torna nel suo luogo del cuore: la bella stagione per lei è a Forte dei Marmi, dove concedersi momenti di relax dopo una stagione televisiva intensa. La conduttrice è semmpre pronta a sfoggiare bikini mozzafiato, come quello animalier di super tendenza condiviso su Instagram, trend intramontabile della bella stagione.

Federica Panicucci, il bikini trend dell’estate è il suo

Abbronzatissima e bella più che mai, Federica Panicucci continua a godersi la sua estate dopo una stagione televisiva ricca di soddisfazioni. La conduttrice di Mattino 5, dopo aver trascorso una splendida vacanza con i figli in Tanzania, è tornata nel suo posto del cuore, Forte dei Marmi.

La sua spiaggia preferita è lo sfondo di tutte le sue vacanze di famiglia, quelle all’insegna della spensieratezza, del relax, e soprattutto dei bikini di tendenza. Federica Panicucci è un’amante dei due pezzi, che ama sfoggiare durante tutto l’anno durante le sue fughe all’estero e ovviamente nei mesi più caldi.

Ancora una volta la conduttrice si è lasciata immortalare con un due pezzi con stampa animalier, una delle sue preferite. Se l’anno scorso aveva optato per il leopardato, quest’anno Federica ha indossato un bikini zebrato, con triangolo e slip con i laccetti, impreziositi da anelli argentati, che come di consueto mettono in risalto il suo fisico asciutto e tonico. Il suo look da spiaggia si completa con delle jelly shoes, ciabatte con fascia trasparente e scarpe di tendenza dell’estate 2025, e un kimono con manica lunga a palloncino in coordinato con il due pezzi.

Come spesso accade, il post della conduttrice ha raccolto tantissimi complimenti di fan e amici, che hanno commentato gli scatti della sua “sfilata” in spiaggia. “Bella, elegante e raffinata”, scrive un utente, “Un fisico da ragazza!”, scrive un altro. A fare eco altri due fan, che non possono che commentare: “E le ventenni mute!”, con tanto di emoticon di risate, e “Non ci sono parole… spettacolo”.

I prossimi progetti di Federica Panicucci

Una stagione televisiva intensa quella vissuta da Federica Panicucci, che è stata impegnata con la doppia conduzione di Mattino 5, su Canale 5, insieme a Francesco Vecchi, e di Mattino 4, programma di informazione e approfondimento, con Roberto Poletti.

La conduttrice Mediaset si sta godendo l’estate, prima di ricominciare a settembre con il suo impegno quotidiano con Mattino 5. “Sono orgogliosa di entrare nella casa degli italiani ogni mattina. È un grande regalo di cui ringrazio l’azienda”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sono contenta perché faccio un lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere”, aveva aggiunto.

Niente da fare invece per la trasmissione “gemella” di Rete4, che non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva, come anticipato da Dagospia. I due conduttori, però, “saranno impegnati su altri fronti”, si leggeva sul portale. Giuseppe Candela però ha specificato: “Salvo colpi di scena, perché è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis”.