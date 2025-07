Federica Panicucci, vacanze da sogno in Tanzania. Ma di Marco Bacini non c’è neanche l’ombra

IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

Una splendida vacanza tra giraffe, zebre, leoni ed elefanti quella di Federica Panicucci, che si sta godendo giornate di scoperta e di relax in Tanzania, per la precisione nel Parco del Serengeti. La conduttrice e volto di Mediaset, dopo un’intensa stagione televisiva, è partita alla volta dell’Africa con i figli Sofia e Mattia, frutto del matrimonio con Mario Fargetta, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007.

Una fuga dall’altra parte del mondo con i suoi figli ma senza il compagno Marco Bacini: un’assenza che di certo non è passata inosservata, soprattutto dopo le insistenti voci di crisi che circolano da qualche tempo sul loro conto. E sebbene la coppia abbia smentito i pettegolezzi sulla rottura, i dubbi non mancano: c’è davvero aria di tempesta tra i due?

Federica Panicucci, la vacanza da sogno in Africa (senza Marco Bacini)

La stagione televisiva per Federica Panicucci si è appena conclusa e per concedersi qualche giorno di relax ha deciso di volare in Africa alla scoperta delle meraviglie del Parco nazionale del Serengeti, nel nord della Tanzania. Si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre, dove ammirare da vicino leoni, elefanti, giraffe, zebre (solo per citare alcuni degli animali che vivono nel parco) nel loro habitat naturale. La conduttrice di Mattino Cinque è partita alla volta dell’Africa con i suoi due figli, Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta (durato dal 1995 al 2015). E mentre la presentatrice continua a condividere su Instagram i momenti più belli e intensi della vacanza da sogno con i suoi ragazzi – tra cui un’invidiatissima colazione tra giraffe e antilopi – a molti non è sfuggita l’assenza di Marco Bacini.

Pare che il compagno di Federica Panicucci non sia partito insieme a lei e ai suoi figli: un distacco che suona quantomai sospetto visto che solo pochi giorni fa si parlava di una crisi tra i due. Per le malelingue questa vacanza da separati non lascia alcun dubbio: le cose non vanno così bene come vorrebbero far credere.

Le voci di crisi (subito smentite) tra Federica Panicucci e Marco Bacini

A lanciare l’indiscrezione che tra Federica Panicucci e Marco Bacini ci fosse aria di tempesta è stato qualche giorno fa Gabriele Parpiglia. “Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo – ha scritto il giornalista nella sua newsletter -. Titoli di coda”.

La notizia però è stata immediatamente smentita dal volto Mediaset, che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo dai toni piccati. “Mi dicono che un giornalista, addirittura su una newsletter a pagamento, per cui uno deve pagare per leggere la notizia, abbia parlato della mia vita privata e del mio rapporto con Marco, dicendo che il mio rapporto è in crisi“.

“Addirittura, le sue fonti sembra che gli abbiano riportato che ci siamo già lasciati… Allora c’è qualcosa che non va, che non torna….” ha aggiunto la conduttrice con una punta di ironia. A fare l’eco anche Bacini, che ha detto: “Deve cambiare le fonti, deve cambiare lavoro…”. “Suggeriamo di verificare le fonti per non fare queste figuracce“, ha sottolineato. “Siamo innamorati e felici insieme, va tutto bene”. E per il futuro: “Le informazioni vere le trovate qua, anche gratis”.

La smentita sembrava aver messo a tacere i pettegolezzi, eppure i giorni in Africa hanno immediatamente riacceso i riflettori sulla vita sentimentale di Federica Panicucci. C’è da dire che l’imprenditore ha lasciato qualche commento affettuoso sotto i post della compagna, lasciando intendere che tutto proceda per il meglio. È possibile che sia stato trattenuto per motivi di lavoro o che abbia voluto lasciare spazio alla conduttrice per trascorrere qualche giorno di relax con i figli. E se invece qualcosa bollisse davvero in pentola?