Federica Panicucci e Marco Bacini in crisi: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Bacini e Federica Panicucci

Sarebbe arrivata al capolinea la storia d’amore fra Federica Panicucci e Marco Bacini. A svelarlo è Gabriele Parpiglia, secondo cui la love story della conduttrice con l’imprenditore starebbe attraversando una profonda crisi, forse insanabile.

Federica Panicucci e Marco Bacini in crisi?

Fra le coppie più solide dello showbiz, Federica Panicucci e Marco Bacini sono legati dal 2016. Un amore che sembrava solido e indistruttibile, tanto che nel 2020 i due avevano annunciato le nozze. Con l’arrivo del Covid poi Federica e Marco avevano deciso di rimandare il matrimonio, ma la cerimonia, di fatto, non c’è mai stata.

Secondo Gabriele Parpiglia dietro la scelta di non sposarsi ci sarebbe una crisi che durerebbe tutt’ora e che starebbe portando la coppia a separarsi definitivamente. “Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo – ha spiegato il giornalista -. Titoli di coda”.

Federica Panicucci e Marco Bacini erano apparsi sempre innamoratissimi in pubblico. Un legame, il loro, che andava al di là del privato, tanto che i due avevano anche scelto di legarsi professionalmente, creando un brand di moda.

In una delle ultime interviste rilasciate a Verissimo, la conduttrice si era commossa di fronte a Silvia Toffanin, parlando del suo amore per il compagno.

“Marco è il mio tutto, è un uomo che ogni giorno sceglie me – aveva confidato la presentatrice -. Mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti. Per qualsiasi cosa lui c’è, non mi dà mai per scontata. Abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme”.

“Lui è l’uomo della mia vita – aveva aggiunto la Panicucci – è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino. Io ho bisogno di un uomo forte accanto; forse do l’impressione di essere forte, ma spesso ho bisogno di essere sorretta. E Marco quando ho bisogno è lì, c’è sempre. Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui, io vedo il mio futuro solo con lui”.

Gli amori di Federica Panicucci

Classe 1967, Federica Panicucci ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo della tv, ma anche amori importanti e profondi. Il più famoso è quello per Mario Fargetta, noto dj con cui ha condiviso più di vent’anni di vita. I due si sono sposati nel 2006 e hanno avuto due figli: Sofia, nata nel 2005, e Mattia, arrivato nel 2007.

“A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia – aveva spiegato lei, ricordando il divorzio A me, è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”.

Nel 2015 la coppia si è separata senza troppi clamori e scegliendo di mantenere ottimi rapporti per il bene dei figli. Un anno dopo l’addio a Fargetta, Federica Panicucci ha incontrato Marco Bacini, imprenditore e fondatore della Mb Management.