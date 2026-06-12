Federica Panicucci si laurea, il traguardo inaspettato: “Grata, emozionata e felice”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Panicucci

Un traguardo inaspettato, che Federica Panicucci ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. La conduttrice, volto Mediaset ormai da tanti anni, si è laureata: con un post sul suo profilo social ha deciso di raccontare di questa esperienza, lasciando intendere di aver coltivato questa passione in un momento particolarmente soddisfacente e felice della sua vita.

Federica Panicucci si è laureata: il post su Instagram

“Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche”: così Federica Panicucci ha annunciato sui social di aver raggiunto un traguardo tanto grande quanto inaspettato. La conduttrice, volto Mediaset da tanti anni, ha coltivato la sua passione lontano dai riflettori, dando la bella notizia quando è arrivato il momento di festeggiare.

Sorridente e raggiante, con la corona d’alloro sul capo e due splendidi mazzi di fiori tra le braccia, la presentatrice di Mattino5 ha voluto condividere con i suoi numerosi e affezionati follower il bel traguardo raggiunto: “Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso”. “Grata, emozionata e felice“, ha scritto a conclusione del post, senza paura di nascondere le emozioni che si celano dietro un epilogo soddisfacente come quello della laurea.

Per discutere la sua tesi Federica Panicucci ha scelto un look sobrio ma che racconta molto del suo stile sempre riconoscibile, elegante e che punta a valorizzare il suo fisico asciutto. Non a caso ha optato per un completo color crema con blazer doppiopetto abbottonato, abbinato a dei pantaloni sartoriali dal taglio dritto. Ai piedi delle décolleté in vernice color nude, a punta.

Nelle storie poi ha pubblicato alcuni momenti dei festeggiamenti, che la conduttrice si è concessa con il compagno Marco Bacini, con una cena a base di sushi in un locale di Milano. Immancabili poi i confetti rossi (con un packaging a forma di “tocco”, il tipico copricapo della laurea) e una torta alla frutta con la scritta “Congratulazioni”.

Tante le congratulazioni da parte di amici, fan e colleghi, come Simona Ventura e Cristina Chiabotto, che non le hanno fatto mancare il loro supporto e affetto.

Federica Panicucci, inizia l’estate: la pausa televisiva prima di ritornare in autunno

Come ogni anno per Federica Panicucci è arrivato il momento del meritato riposo: lo scorso 29 maggio è calato il sipario sulla stagione regolare di Mattino5, lasciando la conduttrice “a casa” per i mesi più caldi. A sostituirla è arrivato Dario Maltese, giornalista e volto noto del Tg5, che proseguirà con il programma in una versione più fresca ma basata sempre sull’attualità.

Francesco Vecchi invece ha lasciato il timone di Mattino5 per continuare la sua avventura su Rete4, prendendo le redini di 4 di sera, la striscia quotidiana che analizza i fatti più importanti della giornata, al posto di Paolo Del Debbio. Una bella promozione per il conduttore, che continuerà con l’informazione durante la settimana, mentre nel weekend avrà un tono diverso con il duo Francesca Barra e Roberto Poletti.