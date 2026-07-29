Glen Hansard, chi era il cantante da Oscar morto in un incidente in moto

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Ansa Chi era Glen Hansard

Prima di vincere un Oscar, Glen Hansard ha trascorso anni a suonare per le strade di Dublino. Quel percorso lo ha portato fino al successo mondiale di Once e di Falling Slowly, la canzone che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Cantautore, musicista e attore irlandese, è morto a 56 anni in seguito a un incidente in moto. La sua storia resta quella di un musicista che è partito dalle esibizioni per strada ed è arrivato fino al palco degli Oscar, senza mai allontanarsi davvero dalle sue radici.

Chi era Glen Hansard

Nato a Dublino il 21 aprile 1970, Glen Hansard ha iniziato a suonare da giovanissimo, scegliendo presto di lasciare la scuola per dedicarsi completamente alla musica. Per anni si è esibito come musicista di strada nelle vie della capitale irlandese per plasmare il suo stile e che, qualche anno più tardi, avrebbe ispirato anche Once.

Il primo assaggio di notorietà è arrivato nel 1991, quando ha interpretato il chitarrista Outspan Foster nel film The Commitments di Alan Parker.

Parallelamente ha fondato i The Frames, gruppo rock diventato negli anni uno dei punti di riferimento della scena musicale irlandese, con cui ha pubblicato numerosi album e costruito una carriera ben prima del successo internazionale.

La svolta è arrivata nel 2007 con Once, il film diretto da John Carney in cui Hansard ha interpretato un musicista di strada che incontra una giovane pianista ceca, interpretata da Markéta Irglová. La pellicola, realizzata con un budget ridotto, è diventata un piccolo caso cinematografico e ha conquistato il pubblico grazie alla sua autenticità e alla colonna sonora.

Tra i brani del film c’era Falling Slowly, scritto e interpretato insieme a Irglová. La canzone ha vinto l’Oscar come Miglior canzone originale nel 2008, trasformando Hansard in un artista conosciuto in tutto il mondo. Da quel successo è nato anche un musical tratto da Once, che ha conquistato Broadway e ha vinto diversi Tony Awards.

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Nonostante la popolarità raggiunta, Hansard ha continuato a seguire un percorso lontano dalle logiche dell’industria musicale. Ha pubblicato diversi album da solista, tra cui Rhythm and Repose, Didn’t He Ramble, Between Two Shores e All That Was East Is West of Me Now, senza mai abbandonare il legame con Dublino e con la scena musicale indipendente.

Accanto alla musica si è dedicato anche al sociale: dal 2010 ha promosso il tradizionale Christmas Eve Busk, il concerto di beneficenza organizzato ogni vigilia di Natale per raccogliere fondi a favore della Dublin Simon Community, associazione impegnata nel sostegno alle persone senza dimora. Nel corso degli anni l’evento è diventato uno degli appuntamenti simbolo del Natale irlandese.

Glen Hansard, la morte in un incidente in moto

La vita di Glen Hansard si è interrotta nel luglio del 2026. Il cantautore è morto a 56 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto nella periferia di Dublino. I soccorsi sono arrivati poco dopo, ma Hansard è stato dichiarato morto sul posto.

La notizia è stata confermata dal suo management, che ha chiesto rispetto per il dolore della famiglia. Hansard ha lasciato la moglie, la poetessa finlandese Maire Saaritsa, e il loro figlio. Dopo l’annuncio della sua scomparsa, dal mondo della musica, del cinema e della politica irlandese sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio.

Ancora oggi, il suo nome resta legato a una delle storie più sorprendenti del cinema e della musica degli ultimi decenni: quella di un musicista di strada che, senza rinunciare alla propria autenticità, è arrivato fino al palco degli Oscar.