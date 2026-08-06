Francesco Guccini, chi è la moglie Raffaella Zuccari

Un amore discreto ma profondo, quello tra Francesco Guccini e Raffaella Zuccari, che in trent'anni ha ispirato alcuni dei brani più personali del cantautore

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Francesco Guccini e sua moglie Raffaella Zuccari

Il 6 agosto 2026, nella sua casa di Pavana, si è spento Francesco Guccini, uno dei cantautori più amati della musica italiana, profondamente legato a quel tratto di Appennino che per lui era rifugio, memoria e ispirazione costante. Accanto a lui, negli ultimi anni e per gran parte della sua vita, c’è sempre stata Raffaella Zuccari, che ha condiviso con il musicista un lungo percorso durato quasi trent’anni, scegliendo però di restare lontana dai riflettori e dalla scena pubblica.

Raffaella Zuccari, chi è la moglie di Francesco Guccini

Raffaella Zuccari è un’insegnante di lettere, una di quelle figure discrete e raffinate che sembrano appartenere più al mondo dei libri che a quello della cronaca. La sua sensibilità per la parola scritta e il suo lavoro quotidiano tra romanzi e poesia hanno creato, con Francesco Guccini, un’intesa naturale, quasi inevitabile: lui, cantautore e narratore per eccellenza, è da sempre immerso tra versi, storie e tradizioni popolari. E proprio come accade alle donne che scelgono la riservatezza come stile di vita, Zuccari non ha mai cercato i riflettori, mantenendo un profilo lontano dalla notorietà e lasciando che a parlare fossero solo i pochi, essenziali dettagli della sua storia.

Le sue radici affondano a Gubbio, città d’origine dei genitori, che le hanno trasmesso un legame profondo con l’Umbria. Un altro luogo significativo della sua storia è Mondolfo, nelle Marche, dove la coppia ha scelto di suggellare il proprio amore con il matrimonio.

Lei e Guccini si sono incontrati negli anni ’90, in un momento in cui le loro strade sembravano provenire da mondi diversi ma destinati a incrociarsi. Tra loro correva una differenza d’età importante (quasi trent’anni) che però non ha mai pesato sul loro legame. Al contrario, la relazione si è consolidata nel tempo con una naturalezza sorprendente, fino a diventare una presenza stabile e profonda. Prima di arrivare alle nozze, hanno condiviso circa quindici anni di vita insieme, costruendo una quotidianità fatta di semplicità, lontana dai riflettori e dalle dinamiche del mondo dello spettacolo.

Le nozze con il cantautore

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 21 aprile 2011 nel municipio di Mondolfo, in un clima volutamente sobrio. Nonostante l’intenzione della coppia fosse quella di mantenere la cerimonia lontana dai riflettori, l’arrivo del cantautore finì per richiamare fotografi e curiosi davanti alla sede comunale.

Per l’occasione la donna indossò un abito color panna, corto e con le spalle scoperte, mentre Guccini rimase fedele al suo stile semplice e informale. Tra i presenti c’era anche Teresa, l’unica figlia dell’artista, nata nel 1978 dalla relazione con Angela Signorini.

Per il cantautore si trattava del secondo matrimonio: in precedenza era stato sposato con Roberta Baccilieri, nel 1971. Dopo la fine di quel legame e la successiva relazione con Angela, l’incontro con Raffaella segnò l’inizio di una fase più riservata della sua vita sentimentale. La coppia non ha avuto figli, ma ha condiviso un lungo percorso insieme tra Modena e l’Appennino, costruendo una quotidianità stabile e lontana dalla mondanità.

“Vorrei”, la canzone dedicata a Raffaella Zuccari

Il sentimento per Raffaella è entrato anche nei versi di Guccini. A lei è legata soprattutto Vorrei, pubblicata nel 1996 nell’album D’amore di morte e di altre sciocchezze. È una canzone delicata, costruita su piccoli gesti e immagini di vita quotidiana, che racconta l’amore in modo semplice, senza enfasi né retorica.

Anche Certo non sai è stata associata alla loro relazione. Del resto, Guccini ha spesso trasformato gli affetti privati in materia narrativa, lasciando alle canzoni il compito di dire ciò che nella vita pubblica preferiva non esporre.

Dopo la sua morte, la famiglia ha chiesto rispetto e discrezione. Le esequie saranno private, mentre un momento pubblico per ricordare il cantautore dovrebbe essere organizzato a settembre. Sua moglie resta lontana dai riflettori anche stavolta, fedele a quella riservatezza che ha accompagnato tutta la loro storia.